A Temptation Island 2021 una coppia, quella composta da Tommaso e Valentina, si è già detta addio al falò di confronto anticipato richiesto da lei dopo aver visto il tradimento del fidanzato. E nei giorni successivi alla puntata la curiosità del pubblico era tutta incentrata sul rapporto attuale tra i due fidanzati che hanno una notevole differenza d’età (Tommaso ha 21 anni e Valentina 40).

Lui in particolare, durante il brevissimo viaggio nei sentimenti all’Is Morus Relais, ha fatto parlare molto prima per la sua “gelosia patologica”, poi per il tradimento con la single Giulia Cerin. Sono quindi usciti separati dal falò e nonostante non siano ancora tornati sui social, come da regolamento, hanno rilasciato un’intervista a UeD Magazine e spento così ogni rumor su un loro ritorno di fiamma.

Valentina dopo Temptation Island 2021: “Perché Tommaso mi ha tradita”



A UeD Magazine Tommaso ha spiegato di aver tradito Valentina per una specie di ripicca, dopo averla vista trascorrere del tempo coi tentatori ma ha anche aggiunto che il sentimento per la sua ormai ex fidanzata non si è spento. Ha spiegato di aver tradito la compagna per insicurezza, perché aveva “vissuto un trauma vedendo Valentina non rispettare le cose che ci eravamo detti”.







Tommaso ha continuato dicendo di aver fatto chiodo scaccia chiodo e di essersi avvicinato alla tentatrice per non pensare al comportamento di Valentina. Anche Valentina ha detto di amare ancora Tommaso al settimanale: “Il sentimento puro provato per Tommy non si spegne da un momento all’altro come un interruttore. L’amore non può passare dalla modalità on a off”.





Sempre sulle pagine di UeD Magazine Valentina si è detta convinta che Tommaso l’abbia tradita solo per ripicca. Sulla sua ‘rivale’, ossia la single Giulia Cerin “posso dire soltanto che Tommaso ha sempre criticato quel genere di donna. Questa è la verità, conosco bene Tommaso”. Dunque per Valentina la tentatrice non rappresenta affatto il prototipo di ragazza di Tommaso. Anzi.