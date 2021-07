L’edizione 2021 di Temptation Island si avvia alla conclusione. Eccezionalmente di martedì ci sarà la puntata finale del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. ci sono ancora Manuela e Stefano, e Natascia e Alessio. Entrambe le coppie però sono in crisi: Manuela e Stefano sono molto vicini a due tentatori. Lei si sta legando sempre di più al single Luciano, lui invece è molto vicino alla tentatrice Federica.

Sembra esserci qualche problema tra Natascia e Alessio. Da un lato lui non ha legato con nessuna ragazza del villaggio, lei invece – anche se ha detto di voler salvare la sua storia con il fidanzato – si sta avvicinando a un tentatore. A questo punto c’è grande curiosità per capire come andrà a finire sia tra loro due che per le altre coppie in bilico.

Nel frattempo sta diventando virale uno spoiler detto durante una diretta su Instagram da un tentatore. Lo spoiler incriminato è stato ripreso dall’esperto di gossip Amedeo Venza: secondo lui, infatti, uno dei ragazzi avrebbe dichiarato che tutti i tentatori hanno lasciato il villaggio da single. I cinque tentatori in video erano Luciano Punzo (che ha strappato un bacio alla fidanzata Manuela), Luca Mancini, Giuseppe Ambrosio, Samuele Crielesi e Davide Basolo che si è scambiato dei baci con la fidanzata Jessica.





Nella storia di Amedeo Venza si legge: “Uno dei tentatori poco fa in una diretta ha spoilerato sulla loro situazione attuale: “Siamo usciti tutti single”. 118 per le fidanzate che pensavano di aver trovato l’amore della loro vita ahahahah”. Qualche tempo fa Raffaella Mennoia aveva parlato dei contratti e di quella clausola di riservatezza che firmano le coppie molto dura da seguire, soprattutto per quanto concerne il post programma.

“Le coppie scelte? Non devono dire che sono state prese, anche se il problema grosso è il dopo programma – ha detto Raffaella Mennoia -. Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”. Le coppie perdono i contatti con il mondo reale due giorni prima di entrare a Temptation Island e lo riconquistano solo in aeroporto, quando tornano a casa. “Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna a casa. Non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman”.