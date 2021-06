“Costretti a fermare le riprese”. Temptation Island 2021, problemi per ore: cosa è successo nella notte

Manca davvero poco a Temptation Island: in Sardegna sono in corso le registrazioni delle puntate del reality delle tentazioni che andrà in onda da mercoledì 30 giugno, come sempre su Canale 5. Al momento sono state svelate le prime sei coppie, tutte formate da persone sconosciute. Ovvero: Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Floriana e Federico, Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio.

La location è l’Is Morus Relais in Sardegna. Una struttura lussuosa, dove girare in tranquillità senza preoccuparsi troppo della fuga di notizie. Il villaggio si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Si tratta di uno dei resort più completi e paradisiaci della regione. Il villaggio di Temptation Island è immerso in un’oasi naturale e unica. Con sette ettari di paradiso con spiaggia privata, si vive a tu per tu con il mare tra allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri. Il resort dispone di varie e numerose stanze, a seconda del tipo di alloggio che si richiede.

Pertanto le registrazioni del reality proseguono anche se con qualche intoppo. Come quello raccontato da Raffaella Mennoia, autrice televisiva, responsabile di redazione per Uomini e Donne, autrice di Temptation Island e C’è Posta per Te di cui è anche postina. Infatti una violenta tromba d’aria ha rallentato i lavori. Pertanto autori, operatori, produttori e il conduttore Filippo Bisciglia (che erano intenti a registrare) sono stati costretti a fermarsi.





“Questa notte, in Sardegna, abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare”, ha raccontato Raffaella Mennoia su Instagram, confidando di essere andata a letto all’alba a causa del maltempo che ha praticamente bloccato i lavori per alcune ore. “C’ho un gran sonno. C’è un tempo orrendo quest’anno. C’è un’afa”, ha aggiunto l’autrice televisiva.

Il maltempo comunque non ferma la nuova edizione di Temptation Island. Raffaella Mennoia è abbastanza soddisfatta del lavoro di casting effettuato: le registrazioni stanno andando bene e le stanno regalando tante soddisfazioni. Di conseguenza non resta che attendere la messa in onda delle puntate per capire quali saranno le coppie che resisteranno alle tentazioni e quali, invece, si romperanno definitivamente.