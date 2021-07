Nessuno forse si aspettava che i primi a uscire da Temptation Island 2021 fossero Tommaso e Valentina. E invece lei ha subito richiesto il falò di confronto nel corso della seconda puntata del docu reality. E così, lunedì 5 luglio 2021, dopo aver preso coscienza del tradimento plateale del fidanzato con la single Giulia Cerini, il faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia.

E ha fatto discutere anche quello perché Valentina, invece di arrabbiarsi, ha impiegato tutto il tempo a disposizione al falò di confronto per giustificare alcuni comportamenti di Tommaso. Poi hanno discusso e quando il conduttore li ha messi di fronte a una scelta, nonostante lei sia parsa titubante, la 40enne ha deciso di lasciare il programma da sola.

Temptation Island 2021, spoiler: “Anche questa coppia esce separata”



Valentina ha quindi messo un punto alla sua relazione con Tommaso, ma ora è saltato fuori un indizio per cui tra i due potrebbe non essere affatto finita: sui social non hanno cambiato la loro immagine profilo (una foto di un loro bacio) e tanti pensano che questo sia un chiaro segnale del fatto che siano tornati insieme. In attesa di conferme (o smentite), uno spoiler clamoroso su un’altra coppia.







Non solo Tommaso e Valentina sono usciti separati da Temptation Island 2021. Stando a quanto spifferato da Amedeo Venza, pare che alla lista si aggiungano anche Manuela e Stefano, altra coppia molto discussa di questa edizione. È stata lei a contattare la redazione perché non è più sicura del suo amore. Dopo aver scoperto anche di alcuni tradimenti da parte di lui, la coppia si è separata.

Attualmente, infatti, lei vive da sola e lui è tornato dai suoi genitori. Durante la loro esperienza a Temptation Island 2021 Manuela si è mostrata particolarmente insofferente e gli spoiler rivelano che ci saranno delle conseguenze. La situazione si complicherà ulteriormente in quanto lei continuerà a parlare male del compagno al punto da spingerlo ad allontanarsi. Altre voci, invece, sostengono che i due abbiano partecipato al programma già da single solo per avere visibilità