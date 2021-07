“Dovevo farlo al falò”. Jessica e Alessandro, ora è lei a parlare. La ‘bomba’ dopo Temptation Island

Insieme a Manuela e Stefano, Alessandro e Jessica sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island. Fidanzati da sette anni, i due hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia perché la relazione ha cominciato a vacillare dopo l’inizio della convivenza.

Secondo Jessica il fidanzato Alessandro era diventato troppo ‘moscio’, attratto solo da palestra e dieta e lei ha deciso di portarlo nel villaggio delle tentazioni per metterlo alla prova. Dopo un percorso abbastanza travagliato, Alessandro e Jessica sono usciti dal villaggio da single chiudendo per sempre la relazione di sette anni. Un mese dopo Temptation Island 2021 hanno confermato la decisione presa al falò.

“Sto bene. Stare in questa casa dove stavo con lui mi ha fatto strano all’inizio. – ha raccontato Jessica – Ora mi sono abituata. Alla fine è meglio così. Siamo in rapporti civili e gli voglio bene. Sette anni non si dimenticano. Con Davide ci sentiamo, non tutti i giorni e spero di vederlo se è possibile. Se da entrambi c’è la voglia perché no…”, ha detto Jessica nello speciale un mese dopo, salvo poi prendere un bel palo dal tentatore.





A più di un mese dalla fine del programma Jessica è tornata a parlare dell’esperienza a Temptation Island, confessando di avere un rimpianto. Come riportato da Isa e Chia: “Jessica ha ammesso di avere un unico rimpianto, ovvero quello di non essere riuscita ad essere se stessa durante il falò di confronto con Alessandro: a suo dire, infatti, Autera l’ha subito attaccata non permettendogli di replicare alle accuse subite”.

E ancora: “Infine Jessica Mascheroni ha rivelato che Temptation Island le è servita per affrontare di petto tutte le situazioni e ora è pronta a ripartire da se stessa e anche da un nuovo compagno: una persona affine a lei e con la quale costruire una famiglia tutta sua”.