Alessandro e Jessica un mese dopo Temptation Island 2021 hanno confermato la decisione presa al falò, quella di chiudere la relazione che durava da ben sette anni. La notte di baci e coccole della ragazza con il single Davide, mostrata durante la diretta della quinta puntata, ha fatto infuriare il giovane milanese che ha chiesto il falò di confronto anticipato.

E non poteva essere diversamente, in effetti. Jessica ha passato la notte con il single Davide tra baci, coccole e microfoni nascosti per non farsi ascoltare. “È un anno e mezzo che non abbiamo attività sessuale. Io mi curo sono bello come il sole, ti ho dato tutto. Io non faccio schifo ed esco di qui a testa alta. Pensavo fossi la persona con cui stare per sempre”. A questo punto Jessica aveva risposto stizzita: “Non mi hai dato niente, io e te siamo coinquilini. Io non ho fatto niente, e se l’ho fatto è per colpa tua. Tu mi spegni e basta”. I due rivedono i video di lei con il single Davide e Alessandro diventa furioso.

Temptation Island 2021, Jessica vuota il sacco sul tentatore Davide

“Lei vuole la luna io gliela compro – ha detto Alessandro – tutto questo è stata colpa tua, posso solo ringraziare la persona che c’è di là se ho capito tutto. Io ho una dignità”. Il falò è proseguito con parole piene di rabbia e risentimenti e anche se Alessandro ammette di amarla ancora non vuole più stare con lei. I due escono da soli e nella puntata dello speciale ‘Un mese dopo’ Alessandro e Jessica si sono presentati nuovamente da single.





“Sto bene. Stare in questa casa dove stavo con lui mi ha fatto strano all’inizio. – ha raccontato Jessica – Ora mi sono abituata. Alla fine è meglio così. Siamo in rapporti civili e gli voglio bene. Sette anni non si dimenticano. Con Davide ci sentiamo, non tutti i giorni e spero di vederlo se è possibile. Se da entrambi c’è la voglia perché no…”. Dopo la messa in onda del servizio di Jessica il web l’ha letteralmente massacrata. Secondo gli utenti, infatti, Davide non avrebbe nessuna intenzione di rivedere l’ex di Alessandro e avrebbe agito – e non è certo una novità, visto che sono pagati proprio per fare i tentatori – solo per lavoro.

“Davide, alza la cornetta, Maria ti aspetta”, scrive un utente ironizzando sul prossimo trono di Davide Basolo. “Davide se avesse voluto incontrarla veramente… avrebbe saputo che Genova-Milano è un ora de macchina”, “Nel frattempo Davide è scappato in Tibet”.