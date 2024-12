Televisione e spettacolo in lutto, l’attore è morto a soli 37 anni. La triste notizia si sta diffondendo in queste ore e, stando a quanto riferiscono i media, è scomparso per una malattia che gli era stata diagnosticata poco tempo fa. Si era ritirato a vita privata e il suo ultimo post pubblico risale al 3 giugno scorso.

Addio all’attore spagnolo José de la Torre, ben noto al pubblico italiano soprattutto per il ruolo di Ivan nella serie Netflix Toy Boy, che di fatto ha lanciato la sua carriera. Aveva una carriera luminosa davanti a sé, anche perché era già riuscito a imporsi in Spagna come in Europa e, grazie a Netflix, nel mondo grazie al successo di serie diventate internazionali.

Tv e spettacolo in lutto: l’attore morto a 37 anni

La notizia della morte ha ovviamente scosso i fan di José De La Torre, che oltre che sul piccolo schermo era molto conosciuto sui social. Solo su Instagram contava quasi mezzo milione di follower. Sperava che il 2025 sarebbe stato il suo anno ma una malattia improvvisa ha spezzato quel sogno.

“Da bambino non smettevo mai di guardare film, semplicemente per divertirmi, e questo mi ha catturato, piantando in me il seme che più tardi si sarebbe trasformato nel desiderio di dedicarmi a questo mondo”, raccontava l’attore cinque anni fa a un giornale locale spagnolo, Montilla Digital.

Il successo, come detto, è arrivato con la serie Toy Boy nel ruolo di Ivan, uscita su Netflix nel 2019 e l’anno successivo con Vis a Vis – El Oasis, ma José De La Torre anni prima era stato un allievo di Antonio Banderas. Si era infatti laureato presso la prestigiosa università privata di arte drammatica che l’attore ha aperto a suo nome a Malaga, poi gli studi a Madrid e l’approdo nelle serie tv spagnole. Ora, invece, la tragica notizia di una giovane carriera spezzata.