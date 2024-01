Clamorosa rivelazione sul Grande Fratello da parte di qualcuno che conosce molto bene le dinamiche del reality show. Si è parlato del sesso tra i concorrenti ed ecco che sono state finalmente svelate cose parecchio intriganti. Una vera e propria confessione, che chiude definitivamente il cerchio su un argomento che teneva banco da anni ma che non era mai stato chiarito del tutto.

C’è stata infatti un’intervista di un’ex autrice del Grande Fratello, la quale ha rotto il silenzio sul sesso tra i concorrenti nella casa. In tanti sono certi che si possa fare l’amore senza problemi, mentre tanti altri hanno ammesso che invece non sarebbe così semplice. Ci ha pensato lei adesso a parlare di questo tema privato. E ciò che ha riferito ha sorpreso tutti.

Leggi anche: “Io devo dirti di Perla e Greta”. Grande Fratello, Anita avvisa Garibaldi dopo la scena a letto





Grande Fratello e il presunto sesso tra concorrenti: cosa è stato svelato

L’ex autrice del Grande Fratello, Daniela Collu, è intervenuta a Tintoria Podcast e si è soffermata non solo sul sesso tra i concorrenti ma anche sugli albori del GF Vip: “La prima puntata del Grande Fratello Vip con la gente che dice ‘tesoro, cioè quello è una me***’. A me piaceva quando entravano, si stringevano la mano la prima volta e dicevi: ‘Tempo tre giorni e fanno l’amore, ma proprio in confessionale‘”.

Poi la conduttrice Collu ha confermato che nella casa del Grande Fratello si faceva tantissimo sesso e ha riportato un aneddoto su un rapporto visto da tutti gli operatori, attraverso un maxischermo: “Se lo si faceva così tanto? Assolutamente sì, ricordo una volta che eravamo a fare le prove generali forse della finale. Non so se posso raccontare tutte ‘ste cose, ma che mi frega, mica mi licenziano. Durante le prove i concorrenti vengono chiusi tutti in una stanza perché nel resto della casa devono fare le prove”.

Infine, ha dichiarato: “In quell’anno c’era una coppia di fidanzatini nel tugurio, quindi noi avevamo le regie aperte sia sulla casa che in tugurio. Quindi questi, nella loro testa, pensavano di stare da soli. Così nello studio a guardarlo su un videowall di 6 metri per 10. Ce lo siamo guardati tutti, zitti zitti. ‘Sta puntata così che non è mai andata in onda, ma per noi sì”.