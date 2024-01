Mattinata interessante al Grande Fratello con Anita che si è rivolta verso Garibaldi, facendogli subito capire che deve prestare la massima attenzione. In particolare, gli ha fatto notare una cosa importante riguardante Perla e Greta, con Giuseppe che potrebbe non rendersi conto di quanto starebbe vivendo. Il bidello ha creato soprattutto un legame sempre più stretto con la Vatiero.

Dunque, nella casa del Grande Fratello Anita ha iniziato a dialogare con Garibaldi tirando in ballo Perla e Greta. Proprio a causa del rapporto di lui con Perla, il gieffino è stato costretto ad avere un battibecco con Mirko Brunetti. Quest’ultimo lo ha accusato di essere un giocatore e di non essere sincero. Quindi, ha invitato la Vatiero a pensarci su prima di avere un legame così significativo con lui.

Grande Fratello, Anita avverte Garibaldi: c’entrano Perla e Greta

Al Grande Fratello Anita è arrivata ad una sorta di conclusione e ha voluto condividere con Garibaldi il suo pensiero. Che non è affatto positivo nei confronti di Perla e Greta. Lei non crederebbe quindi alla bontà delle due gieffine e ha detto a Giuseppe che vorrebbe che lui fosse più attento. Perla nei giorni scorsi aveva riferito: “Non penso di essere stupida, se sentissi malizia da parte di Giuseppe non mi sentirei a mio agio nello scherzare con lui”.

Entrando nei particolari, Anita ha voluto mettere in guardia Giuseppe Garibaldi perché, secondo lei, Greta e Perla si sono poste l’obiettivo di creare delle dinamiche che potrebbero compromettere la situazione del concorrente. Il rischio è che ne risenta la sua immagine nella casa e gli ha detto: “Usa la testa, io lo dico per te poi vedi tu. Ovviamente non c’entri niente”. In particolare, lui era stato a letto con Perla e si era anche scambiato delle coccole.

In questo video dopo che le cip e ciop vanno via Giuseppe racconta ad Anita che Perla aveva chiesto nella notte tra sabato e domenica di andare a dormire con lui. Giuseppe gli aveva detto di no e si vede anche il segno che fa con la mano pic.twitter.com/Gi2yCCIJS5 — Mughettospuntablu🤣 (@Mughetto_2) January 22, 2024

Anita è molto arrabbiata e addirittura avrebbe preso una decisione drastica: escludere Perla da un gioco con le carte, infatti ha deciso di fare un invito a Sergio. E chissà cosa potrà ancora accadere, anche se Garibaldi è sembrato essere tranquillo.