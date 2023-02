“Hai vinto tu!”. Tali e Quali show, l’annuncio di Carlo Conti arriva in tarda serata: tutti in piedi

Tali e Quali 2023, chi ha vinto. Si è concluso nella serata di sabato 4 febbraio lo show condotto da Carlo Conti su Rai1. Puntata ovviamente fatta di grandi emozioni e grandi performance con il pubblico che apprezza e premia il programma con ottimi ascolti. Certo non quanto quelli realizzati da Maria De Filippi che con il suo C’è Posta per Te viaggia sul 30% di share e in 5 milioni di telespettatori, irraggiungibile per chiunque.

Il tutto con la notizia clamorosa degli ultimi giorni di un Carlo Conti pronto a lasciare la Rai. Il motivo? Semplice: Nuovo Tv ha fatto sapere che il conduttore ha ormai capito che la Rai punterebbe sempre più forte sul collega Amadeus, protagonista al Festival di Sanremo ma anche ai Soliti ignoti e non solo. Insomma lui non gradirebbe più questa situazione e secondo il magazine “sta valutando delle alternative”. Ma intanto ieri sera ha incoronato il vincitore di Tali e Quali 2023.

Chi ha vinto Tali e Quali 2023 e la classifica finale

Sotto gli occhi attenti dei giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, più i giudici speciali Gabriella Germani e Ubaldo Pantani, dieci concorrenti si sono affrontati nella finalissima. Parliamo di Martina Cascio che ha interpretato Adele, Fulvio Cerulli alias Piero Pelù, Roy Paladini ovvero Michael Jackson, Francesco Pasculli nei panni di Luciano Ligabue, Roberto Romanelli ovvero Ivan Graziani, Massimo Ronza alas Fausto Leali, Federico Serra che ha imitato Andrea Bocelli, i Moonskin con una cover dei Maneskin, Michele Carovano nei panni di Vasco Rossi, Paolantoni e Cirilli nei panni di Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena.

A trionfare alla fine è stato Roy Paladini che ha interpretato in modo magistrale il re della musica pop Michael Jackson. Subito dopo la premiazione il concorrente ha dedicato emozionato la vittoria al figlio Leon che gli ha portato fortuna: Roy infatti ha portato con sé un guantino del piccolo che evidentemente ha ‘fatto il suo dovere’.

La classifica finale di Tali e Quali 2023: 1° Roy Paladini – Michael Jackson, 2° Francesco Pasculli – Ligabue,

3° Michele Carovano – Vasco Rossi, 4° Federico Serra – Andrea Bocelli, 5° Martina Cascio – Adele, 6° Massimo Ronza – Fausto Leali, 7° Roberto Romanelli – Ivan Graziani, 8° Fulvio Cerulli – Piero Pelù, 9° Moonskin – Maneskin, 10° Paolantoni e Cirilli – Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena.

