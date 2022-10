Seconda puntata dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show e seconda vittoria per Antonino. Un ritorno in grande stile per l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, che mancava sul piccolo schermo da qualche tempo. La scorsa settimana aveva stregato tutti con l’imitazione di Marco Masini, questa volta nella puntata di venerdì 7 ottobre ha imitato Tom Walker interpretando uno dei suoi pezzi puù conosciuti in tutto il mondo Leave a light on. Una performance che ha emozionato davvero tutti, giurati e pubblico in studio e a casa.

Antonino Spadaccino è stato il più votato tra i giurati della trasmissione – Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e l’ospite/imitatrice Barbara Foria travestita da Serena Bortone – e dal pubblico. Ha ottenuto infatti un punto in più grazie alla classifica social. Tre per Rosalinda Cannavò che si è calata nella parte di Elodie, cinque per Andrea Dianetti alias Gianni Morandi.

Tale e Quale Show Francesco Paolantoni imita RuPaul

Al secondo posto si è classificato Andrea Dianetti che ha imitato Gianni Morandi. A seguire tutti gli altri: Claudio Lauretta (Pino Daniele), Elena Ballerini (Antonella Ruggero), Gilles Rocca (Tiziano Ferro), Alessandra Mussolini (Loredana Bertè), Samira Lui (Rihanna), Rosalinda Cannavò (Elodie), Valentina Persia (Giusy Ferreri), Valeria Marini (Cher), Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (Rupaul & Elton John).

A Tale e Quale Show è stata imitata anche RuPaul. A vestire i suoi panni è stato Francesco Paolantoni che ha proposto (insieme all’amico Gabriele Cirilli nei panni di Elton John): i due hanno interpretato il brano Don’t Go Breaking My Heart che è stato cantato al Festival di Sanremo nel 1994. Le loro sono imitazioni molto divertenti e hanno l’obiettivo di far sorridere il pubblico. Si mettono in gioco, ma non hanno la pretesa di sapere bene imitare. Piccolo fuoriprogramma: Francesco rimasto vittima di una brutta caduta che ha prontamente scatenato l’ilarità in studio e a casa.

Vi prego, fanno morire dal ridere 😂



Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli imitano RuPaul e Elton John.#TaleEQualeShow pic.twitter.com/HXO8FX6xvb — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 7, 2022

Stescion wegon!

Un fantastico Francesco Paolantoni in RuPaul #TaleEQualeShow pic.twitter.com/LT3fjSM7zq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 7, 2022

ma è elenoire ferruzzi pic.twitter.com/hfWVqjdG3L — vergine incinta (@ladycapuleti) October 7, 2022

La missione è riuscita anche questa volta e il pubblico sui social ha commentato divertito la performance di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che nella seconda puntata di Tale e Quale Show hanno imitato Elton John e RuPaul. Ecco alcuni dei commenti che si leggono su Twitter: “Vi prego, fanno morire dal ridere”. “Fanno già ridere così dentro l’ascensore”. “Un fantastico Francesco Paolantoni in RuPaul”. E dopo il duo Mahmood e Blanco e la coppia RuPaul ed Elton John, la prossima settimana Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli dovranno imitare Stanlio e Ollio.