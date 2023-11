Tale e Quale Show, l’uscita a sorpresa del giurato diretta tv. Colpi di scena che si sono susseguiti fino all’ultimo davanti alle telecamere del programma condotto da Carlo Conti. Il Torneo dei Campioni ha da poco concluso la tredicesima edizione dello show, e non senza sorprese. Primo tra tutti il colpo di scena della proclamazione della vincitrice, ma anche prima, quando nel bel mezzo della messa in onda, uno dei giurati ha avvertito che qualcosa non stava andando per nulla bene.

Cristiano Malgioglio lo dice chiaramente a Tale e Quale Show. La vicenda è accaduta dopo l’esibizione della coppia Paolantoni e Cirilli nelle vesti degli ABBA che si sono aggiudicati 25 punti in classifica definitiva. Ma per tornare al giurato, ebbene, sembra proprio che Malgioglio sia stato colto da una reazione improvvisa che non ha di certo tenuto per sè.

Leggi anche: “Ha vinto”. Tale e Quale Show, il torneo 2023: il vincitore e la classifica finale





Cristiano Malgioglio lo dice chiaramente a Tale e Quale Show: “Mi sento male”

La coppia, in occasione della puntata conclusiva dello show, ha visto la partecipazione anche di Valeria Marini e Alba Parietti. Insomma, una perfomance di tutto rispetto sulle storiche note di Dancing Queen degli Abba, che avrebbe portato il giurato a ironizzare: “Mi sento male, cosa può capitarmi di peggio?”. A questo punto davanti all’esternazione del giurato, Panariello risponde: “Perché la gente continua a pagare il canone?”.

Tra i due c’è stato uno scambio evidentemente ironico di battute. E non si può certamente dire che in occasione dell’ultima puntata non sia successo di tutto. Per chi se la sia persa la classifica stessa ha rappresentato per tutti una grande sorpresa. Ilaria Mongiovì si è infatti aggiudicata il primo posto a Tale e Quale Show, superando dunque di 3 punti in più anche il vincitore sia dell’edizione 2022 che del torneo dell’anno scorso, Antonino Spadaccino.

Invece si è qualificato al terzo posto il tanto acclamato Luca Gaudiano, che ha ricoperto il titolo di vincitore ufficiale dell’edizione 2023 del programma. Chi ha avuto modo di seguire la puntata sa che il concorrente si è esibito nell’interpretazione di Ed Sheeran, totalizzando 65 punti. Il concorrente è stato seguito in classifica da Valentina Persia con 61 punti nei panni di Pierangelo Bertoli e nel brano storico “Spunta la luna dal monte“.