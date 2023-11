Tale e Quale Show, la classifica completa. Appuntamento con il Torneo dei Campioni attesissimo e anche questa edizione si chiude con il nome di un vincitore indiscusso. Con ben 80 punti, dunque superando Antonino Spadaccino e Gaudiano, il primo posto in classifica è riuscito ad aggiudicarselo Ilaria Mongiovì che vestendo i panni di Mariah Carey si è esibita sulle note del brano Without You. Incredula ed emozionata la vincitrice della tredicesima edizione. I dettagli.

Ilaria Mongiovì vince a Tale e Quale Show. Un vero e proprio trionfo per il Torneo dei campioni che ha ufficilamente chiuso l’edizione del programma. Superato dunque di 3 punti in più anche il vincitore sia dell’edizione 2022 che del torneo dell’anno scorso, Antonino Spadaccino. E all’indomani della proclamazione della vincitrice indiscussa, ecco la classifica completa.

Ilaria Mongiovì vince a Tale e Quale Show. Ecco la classifica e i dettagli

Si qualifica al terzo posto il tanto acclamato Luca Gaudiano, che ha ricoperto il titolo di vincitore ufficiale dell’edizione 2023 del programma. Chi ha avuto modo di seguire la puntata sa che il concorrente si è esibito nell’interpretazione di Ed Sheeran, totalizzando 65 punti. Il concorrente è stato seguito in classifica da Valentina Persia con 61 punti nei panni di Pierangelo Bertoli e nel brano storico “Spunta la luna dal monte“.

E ancora arrivano a pari merito Jasmine Rotolo nei panni di Tina Turner e Lorenzo Licitra in quelli di Freddie Mercury con ben 57 punti. Dunque con 44 punti prende il settimo posto in classifica Andrea Dianetti in Franco Battiato, mentre con 39 punti Elena Ballerini nei panni di Lara Fabian in Adagio. Ed ecco il nono posto per Gilles Rocca con 38 punti nei panni di Gino Paoli.

Poi è stata la volta di Ginevra Lamborghini che si qualifica al decimo posto con 36 punti vestendo i panni di Elisa. Si chiude con i 25 punti per Paolantoni e Cirilli nelle vesti degli ABBA. Durante la serata è stata annullata l’assegnazione dei 5 punti dati reciprocamente dai cantanti. Questo perché, secondo Carlo Conti, “ogni concorrente avrebbe dato 5 punti all’altro e sarebbe stato superfluo far votare”. Come riportano alcuni siti si tratta di una ‘strana spiegazione’, o scusa, visto che il programma stava sforando parecchio l’orario. Per questo motivo il conduttore ha deciso di sbrigarsi e durante la classifica generale ha

avuto un gesto di stizza perché i tecnici non sono stati pronti a mandare in onda una posizione. “Entro stasera”, ha detto quindi spazientito il conduttore.