E anche la 13esima edizione di Tale e Quale Show 2023 si è chiusa. Chiusa con l’ormai consueta puntata speciale del Torneo dei campioni, andata in onda venerdì 10 novembre su Rai1. A trionfare è stata Ilaria Mongiovì, con la sua imitazione di Mariah Carey. L’esibizione dell’attrice e cantante siciliana è stata la più apprezzata e infatti è riuscita a totalizzare 80 punti e superare di poco il secondo posto affidato ad Antonio Spadaccino che ha interpretato Sam Smith e guadagnato 77 punti.

Al terzo posto Luca Guadiano con l’imitazione di Ed Sheeran, mentre la maglia nera è andata a Ginevra Lamborghini, non considerando Paolantoni e Cirilli. Ma a caratterizzare la puntata dello show amatissimo di Carlo Conti è stata una telefonata inaspettata nel bel mezzo della diretta. È arrivata a Cristiano Malgioglio, che ci ha messo un po’ per convincere il padrone di casa che all’altro capo del telefono non fosse un’imitatrice ma Maria De Filippi in persona.

Tale e Quale Show, telefonata in diretta di Maria De Filippi

Il giudice ha dimenticato di togliere la suoneria dal telefono o, addirittura, spegnerlo e senza pensarci due volte ha risposto e svelato ai colleghi, a Carlo Conti e al pubblico che era la conduttrice di Uomini e Donne e Amici. Il presentatore di Tale e Quale Show non ci ha creduto e si è fatto passare il telefono.

“Ah però la fa bene eh… tale e quale proprio”, ha detto all’inizio credendo fosse appunto un’imitatrice. Ha messo il vivavoce e si è sentita la voce inconfondibile di Maria De Filippi: “Guarda che sono davvero io”. “Ieri ero a cena con Cristiano e Antonella, chiediglielo”. Entrambi hanno confermato ed è partito un lungo applauso.

Maria De Filippi, che in una delle scorse puntate aveva inviato un sms a Cristiano Malgioglio per mandare i suoi saluti a Carlo Conti e tutta la giuria, ha raccontato che segue Tale e Quale Show con tanto affetto, tutti i venerdì. Del resto i due volti della tv sono molto amici, in una vecchia intervista Queen Mary aveva definito “mio fratello anche se ha un cognome diverso dal mio. Il mio programma preferito da sempre è quello condotto da lui, La Corrida e in seconda battuta un altro suo, Tale e Quale Show”.