Arriva finalmente la svolta sul Grande Fratello. Mediaset ha preso una decisione praticamente ufficiale su ciò che accadrà nelle prossime settimane ai concorrenti del reality show. Si sono susseguite numerose indiscrezioni nei giorni scorsi e c’è anche stata molta incertezza, basti pensare ad esempio al cambio improvviso optato in questa settimana, con la puntata inizialmente programmata di mercoledì e poi andata in onda di giovedì.

Stavolta sembra che sia stata fatta chiarezza su un altro aspetto altrettanto significativo. Per quanto concerne il Grande Fratello, Mediaset ha preso una decisione anche coraggiosa. Ma c’è tanta voglia di dare assoluta fiducia ad Alfonso Signorini e ai protagonisti dell’attuale edizione, quindi si prospettano settimane ad alta intensità, anche se poi ovviamente l’ultima parola decisiva spetterà inevitabilmente ai telespettatori.

Grande Fratello, la decisione di Mediaset per le prossime settimane

A sganciare la bomba sul Grande Fratello e Mediaset è stato il sito TvBlog, normalmente infallibile nel dare le notizie in anteprima. Dunque, la trasmissione in onda su Canale 5 dovrebbe avere, salvo improbabili colpi di scena, una sterzata improvvisa a partire dall’inizio del mese di dicembre. Se n’era parlato poco tempo fa, poi non si era saputo nulla con certezza ma ora è stata fatta la scelta che pare essere davvero quella definitiva.

TvBlog ha quindi rivelato che “da sabato 2 dicembre infatti il Grande Fratello conquista anche il sabato sera di Canale 5 per ben 5 settimane (e non più 4 come inizialmente previsto), fino a ridosso delle festività natalizie. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy se la dovrà vedere dunque con le ultime puntate di Ballando con le stelle 2023. Strategia questa anticipata da queste colonne e che ora siamo in grado di confermarvi, con l’aggiunta di sabato 30 dicembre”.

Non vedremo però Signorini, Cesara Buonamici e i concorrenti del GF lunedì primo gennaio 2024, ovvero Capodanno, quando ci sarà la giusta pausa per far godere a tutti e anche al pubblico quella giornata importante.