Nonostante la sua eliminazione, Stefania Orlando è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Chiamata a risollevare le sorti del reality show, che faticava a ottenere un grande successo in termini di ascolti, la sua presenza in casa è stata una vera boccata d’aria fresca. La concorrente ha dimostrato di non aver paura di esprimere la propria opinione, anche quando sapeva che le sue parole avrebbero potuto metterla in una posizione scomoda, rischiando l’eliminazione.

Durante la sua permanenza nella Casa, Stefania Orlando ha sempre detto quello che pensava, senza filtri e senza paura delle ripercussioni. Ovviamente non sono mancati scontri accesi con alcuni compagni di gioco, in particolare con la fazione composta dagli Shailenzo, Giglio e Chiara e come accaduto durante la sua partecipazione al GF Vip 5, Stefania è riuscita a guadagnarsi una grande visibilità, diventando un punto di riferimento per molti telespettatori.





La sua eliminazione ha sorpreso non pochi, ma come spesso accade nei reality, anche fuori dalla Casa la sua influenza non è venuta meno. Stefania, infatti, continua a far parlare di sé, alimentando le dinamiche del programma anche dopo il suo addio. In queste ore, ha preso la parola per commentare quanto accaduto durante la puntata del 17 marzo, quando Beatrice Luzzi l’ha attaccata facendo anche rivelazioni che hanno indispettito il conduttore Alfonso Signorini.

“Sotto quel post ci sono decine di commenti negativi, stai tranquilla”, ha detto Beatrice Luzzi a Shaila, commentando il post in cui Stefania Orlando aveva scritto: “Finalmente #shaila prende le distanze da #Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”.

“Vedo tantissimi commenti tossici che sono al limite della decenza, e vostre parole descrivono voi stessi/e aumentano il mio engagement”, ha scritto l’ex gieffina mettendo anche una emoji con l’occhiolino. Nonostante non sia più un’inquilina della Casa, Stefania Orlando continua a essere una figura centrale nel panorama del Grande Fratello e in queste ore, a seguito anche delle minacce ricevute da Federico Chimirri dalle fan di Zeudi De Palma, Stefania Orlando ha deciso di intervenire nuovamente e di lanciare anche una frecciatina ai suoi hater.