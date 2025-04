In televisione vale una regola d’oro: se una cosa funziona… spremila finché non resta neanche la scorza. Ed è esattamente quello che ha deciso di fare la Rai dopo il successo dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Dimenticatevi il concetto di pausa o sana attesa: dal 9 al 30 maggio arriva Sognando Ballando con le stelle, quattro serate speciali per festeggiare i vent’anni del programma e, già che ci siamo, scegliere pure un nuovo maestro di ballo.

Un po’ festa, un po’ casting, un po’ “non sappiamo più cosa inventarci”, questo spin-off vedrà il ritorno di alcune vecchie glorie dello show, prontissime a rimettersi in pista, letteralmente e metaforicamente. Milly Carlucci, più instancabile che mai, ha annunciato i protagonisti nel promo già in onda: Bianca Guaccero (la vincitrice dell’ultima edizione), Federica Pellegrini (seconda, ma solo per un soffio), Emanuele Filiberto (di ritorno da chissà quale regno), Wanda Nara (con gossip e polemiche nel bagaglio a mano) e infine Gabriel Garko, che non ha certo bisogno di presentazioni.

Sognando Ballando con le Stelle: l’ultima parola sulla giuria

Accanto a loro, dieci nuovi maestri di ballo pronti a darsi battaglia per conquistare un posto nel cast ufficiale. Insomma, sarà come Amici, ma in versione Rai1 e con molti più lustrini. E la giuria?

Niente rivoluzioni nemmeno lì: tornano Zazzaroni, Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, il giurato più divisivo dai tempi dei dibattiti sul pandoro con o senza zucchero a velo. E sì, c’è ancora lui, nonostante i desideri inespressi (ma neanche troppo) di una parte del pubblico.

Nel frattempo, Milly Carlucci guarda già oltre e prepara il terreno per Ballando con le stelle 2025, con un obiettivo ambizioso: Christian De Sica come concorrente. Riuscirà nell’impresa o finirà a ballare da sola? Lo scopriremo presto. Nel dubbio, tenetevi liberi il venerdì sera: la maratona danzante non è ancora finita.

