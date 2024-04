Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy sono state le ospiti della quarta puntata di “Belve“, il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Martedì 23 aprile sono tornati i faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese.

Presente anche Leo Gassman, ospite dello “spazio canoro” di Belve e le incursioni delle Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Una scatenata Antonella Clerici si è raccontata a Belve senza peli sulla lingua. La presentatrice si è lascia andare a confessioni sulla sua vita privata e lavorativa, e si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa.

Belve, Antonella Clerici svela il nome del cantante del sugo-gate

La conduttrice ha smentito di essere stata contattata per condurre l’edizione 2025 del festival di Sanremo, alla quale pare vicino Carlo Conti. “Non me l’ha chiesto nessuno, mai. Non mi stupisco non me l’abbiano chiesto finora. Rientra un pò nel nostro mondo Rai, poi magari direi di no. Ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente: peggio per loro. Ogni tanto ho pensato di meritare di essere messa al posto del cavallino”.

“Però qualche volta era giusto che mi dicessero: ‘Cavolo grazie, sei stata fantastica’. Ma questa azienda no. Basterebbe una pacca sulla spalla, ci ho patito di questo”, ha rivelato. Poi ha finalmente fatto il nome del cantante del sugo-gate, che disertò Sanremo 2010 “perché la Clerici sa troppo di sugo”.

Durante l’intervista a Belve, Antonella Clerici ha fatto il nome di Ligabue che avrebbe dovuto essere ospite nella terza serata, quella dedicata alla celebrazione della musica italiana. “Glielo dirò. A me l’hanno riferito. Non è che lui è venuto da me a dirmi che sapevo di sugo. Premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Era Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio Festival, sono rimasta così male”.