L’addio di Amadeus alla Rai ha lasciato tutti di sasso, compresi i colleghi. Proprio una di loro, Antonella Clerici, è voluta intervenire sulla decisione del conduttore ed amici. Lo ha fatto durante l’intervista concessa a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2, in onda stasera in prima serata. Intervista durante la quale ha raccontato del suo rapporto burrascoso con Barbara D’Urso. “Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy”.

“‘Chi’ pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna. E devo dire che nessuno ne parlò, come si fa? Io sono una signora della televisione, non è che sono proprio l’ultima arrivata. Lei invece aprì Pomeriggio 5, non solo facendo vedere la foto della copertina, ma dicendo che il giorno dopo avrebbero avuto in esclusiva l’amante di Eddy”.





Antonella Clerici a Belve: “Amadeus coraggioso a lasciare la Rai”

“Questo a me ferì moltissimo perché non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”. Parole tutt’altro che gentile e destinate a sollevare un polverone. Se la considerazione per il gesto della D’Urso è piuttosto bassa, al contrario per Amadeus ha una grande considerazione. Non svela apertamente in motivi dell’addio, ma lascia interpretare la questione commentando con un: “Si tratta di una scelta coraggiosa”, ha detto Antonella Clerici.

Clerici che lascia intuire come, al contrario di tante chiacchiere, non sia stata una lite. Ma, allo stesso temppo, racconta di come il percorso nella nuova rete non sarà facile, come del resto non lo è alcun inizio dopo anni di successi in una rete. Quanto ad Amadeus, nei giorni scorsi era intervenuto personalmente sulla questione. “Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Grazie a tutti i Dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità”.

E concludeva: “Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti, Ci vediamo in TV”.