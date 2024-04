Non c’è pace per Ida Platano, la scoperta su Mario ha scatenato una reazione a catena che ha portato la dama ha lasciare delle dichiarazioni destinate a far discutere parecchio. Intanto nella querelle entra anche Pierpaolo, che non ha risparmiato una frecciata a Mario. Che più di qualcosa non tornasse il pubblico di Uomini e Donne se n’era accorto. Basta dare uno sguardo alla miriade di messaggi piovuti sui social in queste ore. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata il clima si è fatto incandescente.

“Lei che aspetta il primo passo falso di Pierpaolo per lapidarlo e trovare una buona scusa alla sua non scelta. Sei sgamata, come la padrona di casa che lo difende fino all’inverosimile. Patetici”. E ancora: “Boh, ma Pierpaolo che sta lì a farsi dire di tutto per niente?? Ma mandala a quel paese e saluta tutti! Ma scherziamo. Se sei nervosa prenditi delle camomille prima di andare in studio”.





Uomini e Donne, Ida Platano profondamente delusa da Mario: parla Pierpaolo

A lasciare lo studio è stato però Mario, o meglio: è stata Ida Platano a cacciarlo. Dopo avere sempre negato di essere andato in un bed and breakfast con un’altra donna, Mario ha confessato. Ida non ha più retto ed ha deciso di eliminarlo. L’enorme amarezza ha spinto la tronista a intervenire. Lo ha fatto sui social con un messaggio molto chiaro.

“Non è la vita che separa le persone, è il male, l’ipocrisia, il tradimento, l’egoismo e la mancanza di rispetto a farlo”, scrive sui social. A commentare l’eliminazione di Mario è stato Pierpaolo, unico cavaliere rimasto. Pierpaolo ha pubblicato un messaggio in cui pizzica, e neppure troppo velatamente, l’ex rivale Mario. Racconta il sito Isa&Chia.

“Non ha fatto il suo ingresso in studio, ma una storia pubblicata sul suo profilo Instagram dal corteggiatore, con lo sfondo nero e due faccine che ridono, a molti è sembrata una frecciatina al rivale e a quanto successo in studio poche ore prima”. Tradotto: Mario è un persona poco seria, per usare un eufemismo.