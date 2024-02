Il nuovo confronto al Grande Fratello tra Perla e Mirko ha portato a una consapevolezza generale: ormai sembra chiaro a tutti che entrambi siano ancora innamorati l’uno dell’altra. Il punto è che nessuno dei due si decide a fare il primo passo a causa di tutto quello che è successo tra loro in passato. Lui si è praticamente dichiarato e lei è rimasta un po’ spiazzata: “Quello che mi importa è il tuo bene e anche portare l’attenzione su noi due. Io mi sto dando tempo per capire, ma sono passati mesi, da Temptation Island è passato quasi un anno e io non sono più qui dentro da due mesi”, ha detto alla ex.

Mirko vorrebbe che Perla facesse “il punto della situazione” perché “È giusto che io capisca e abbia le risposte“. Ma come detto la reazione di Perla è stata un po’ confusa. Ha ammesso che è “complicato” spiegare cosa ha dentro. E “comunque è una situazione che ci sono rimasta tanto male, mi sono sentita delusa anche qui dentro la casa. Però sai benissimo che a determinate cose non vado oltre perché oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri”.

Mirko e Perla, occhi puntati su San Valentino al GF

Poi però si è sciolta e non solo prima di salutarlo gli ha detto “E comunque ti penso“, ma tornata in salone, ha aperto il vero spiraglio al ritorno di fiamma. “Dovevi dargli un bel limone”, le hanno suggerito e lei ha risposto “Me lo doveva dare lui“. È passato qualche giorno e Perla ha di nuovo parlato dell’ex e di quell’ultimo incontro con gli altri.

Messa un po’ sotto torchio dai suoi coinquilini, ha ammesso di essere rimasta piuttosto contenta del faccia a faccia ma si è detta po’ pentita di non avergli fatto alcune domande. I suoi compagni d’avventura le hanno però fatto notare che le intenzioni di lui sono chiarissime ma lei ha continuato a dire di volere qualche dimostrazione in più da Mirko.

La prossima settimana torna il doppio appuntamento settimanale del GF e una delle puntate cadrà proprio nel giorno di San Valentino. In merito alla festa degli innamorati Perla ha detto che non si aspetta nulla, anche se in cuor suo spera che possano accadere delle cose come, il suo desiderio, poter trascorrere qualche giorno da sola con Mirko in suite. Ora, anche per il fatto che su quell’ipotesi su cui ha giocato anche Signorini, sono in molti a sperare in un colpo di scena proprio per San Valentino.