Notizia bomba su Ilary Blasi. Proprio in questi giorni si sta parlando della conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti per il suo ritorno in tv alla guida di un nuovo programma. Si tratta di “The Couple“, una sorta di Grande Fratello in coppia. Parliamo di un reality show in cui coppie del mondo dello spettacolo – partner, parenti, colleghi o anche antagonisti storici el mondo dell tv – dovranno superare prove psicologiche e fisiche.

Ebbene per questo programma Ilary Blasi avrebbe già i primi tre concorrenti, tra cui c’è una sorpresa. Si tratta di vip ben noti al grande pubblico e cioè Soleil Sorge, Samantha De Grenet e Alex Belli. Ebbene forse non tutti sanno che Samantha De Grenet ha avuto un flirt con Francesco Totti prima della sua storia con Ilary. In ogni caso, proprio in queste ore, il nome di Ilary Blasi è stato accostato a una clamorosa notizia.

Ilary Blasi al posto di Alfonso Signorini al GF? L’indiscrezione

Quest’anno le critiche ad Alfonso Signorini non sono state poche né tenere. Il suo comportamento è stato attaccato sia per non aver messo un freno a certi gesti o parole sopra le righe, sia per aver favorito questo o quel concorrente. E così si è parlato di una sua possibile sostituzione. Ebbene, è in questo frangente che è spuntato fuori il nome di Ilary Blasi.

L’esperto di gossip e tv Lorenzo Pugnaloni ha rivelato come “The Couple” potrebbe sostituire l’Isola dei Famosi quest’anno: “I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire le sorti del reality”. Ma non è finita. L’influencer, infatti, spiega che il nuovo programma potrebbe servire da ‘test’ per Ilary Blasi.

“Il GF a settembre potrebbe cambiare conduzione – rivela Pugnaloni – e se per Ilary The Couple fosse solo un test per riprendersi il vero GF?“. Effettivamente l’indiscrezione potrebbe nascondere un clamoroso cambio alla guida del reality. Tuttavia, come ricorda anche Novella2000, tutti gli anni si parla di un Signorini sostituito e poi lo ritroviamo sempre là: alla prossima edizione cambierà davvero qualcosa?

