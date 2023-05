In questi ultimi giorni si sta discutendo tanto di tutti i cambiamenti che stanno avvenendo all’interno della Rai. Difatti abbiamo visto l’addio di Fabio Fazio e adesso sono emerse nuove indiscrezioni grazie al sito Dagospia.com. Pare innanzitutto che la Lega voglia fortemente reintrodurre su Rai 1 la trasmissione Miss Italia e sono state prese delle decisioni anche in merito al conduttore Massimo Giletti.

Ricordiamo infatti che per moltissimi anni in Rai è andato in onda il programma Miss Italia. Tante giovani donne che vi hanno partecipato sono poi diventate delle famose attrici o comunque personaggi con ruoli importanti sugli schermi televisivi. Tra i nomi più noti ricordiamo Sofia Loren, Giusy Buscemi, Francesca Chillemi e Patrizia Mirigliani. Quest’ultima aveva anche lanciato un appello al governo Meloni: “Spero che questo nuovo governo e ministro della cultura possano restituire a Miss Italia e alle mie ragazze la dignità che meritiamo”. Oltre a ciò, ci sono grosse novità in vista anche per Massimo Giletti.

Grossi cambiamenti in Rai: spunta anche il nome di Massimo Giletti

A quanto pare sia Matteo Salvini che Gianmarco Mazzi starebbero insistendo per far sì che nella prossima stagione, sulla Rai, ritorni il volto di Massimo Giletti. Ciò sarebbe in qualche modo ostacolato soltanto da Forza Italia, diffati più volte è venuta fuori l’ipotesi che possa essere stato proprio questo il motivo della chiusura del programma del conduttore. Quest’ultimo infatti dedicò una puntata proprio sull’indagine dei rapporti tra Silvio Berlusconi, Cosa Nostra e Marcello dell’Utri.

Nello specifico Dagospia ha riportato tali parole sulla questione: “Giletti era a un passo da Viale Mazzini. Praticamente fatta. La chiusura di “Non è l’Arena” ha aperto un’altra partita e allontanato il giornalista torinese dalla Rai. Salvini, dopo aver esultato per l’addio di Fazio, spinge per il ritorno di Massimo Giletti, il conduttore ha dalla sua anche il sostegno di Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura in quota Fdi e “quasi agente” dell’amico giornalista. L’operazione è complicata, la strada in salita e bisogna fare i conti con la contrarietà di Forza Italia.”

Tornando a parlare di Miss Italia, ricordiamo che le ultime due edizioni erano andate in onda soltanto in diretta streaming in tempo di Covid e dopodiché il programma venne spostato su La7. Lo scorso anno l’organizzatrice, Patrizia Mirigliani, aveva affermato: “Avevamo in programma di fare la finale di Miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai 1. Questa possibilità alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi“.