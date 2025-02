“Avete visto chi c’era in studio. Vergogna, ci prendono per il c…!”. Scoppia la protesta del pubblico del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri sera, il reality di Canale 5 è stato travolto da un’ondata di indignazione. Numerosi fan hanno preso d’assalto i canali social del programma con messaggi di protesta. Il motivo? Una presenza non gradita a molti proprio vicino ad Alfonso Signorini. Da qui è partito un vero e proprio terremoto social.

La serata era già carica di tensione, con il presentatore impegnato a gestire l’ennesima lite tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, oltre ai commenti infuocati delle due opinioniste. Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Quest’ultima in particolare ha scatenato il caos, accusando la modella brasiliana di essere arrogante. Ma a infiammare ancora di più gli animi è stata un’ospite inattesa.

“Potete far uscire la bulla di Ilaria Galassi dallo studio…??!!”. Questo è uno dei tanti messaggi che si possono leggere sulla pagina social del grande Fratello. Come noto, l’ex ragazza di Non è la Rai, oggi cinquantenne, ha deciso di ritirarsi dal gioco per tornare dalla sua famiglia. Tuttavia ieri, poco prima della diretta, era scoppiata una bufera su di lei: in una room con alcuni fan, convinta di non essere registrata, aveva pronunciato parole durissime contro Helena Prestes. Secondo quanto riportato da GF News, Galassi si era lasciata andare a commenti pesantissimi. Uno su tutti: “Quella def… brasiliana che prende in giro tutti”.

Le sue parole avevano scatenato l’indignazione del pubblico, ma anche di Pamela Petrarolo, sua grande amica all’interno della casa, che si era immediatamente dissociata. Eppure, ieri sera in studio, le due erano sedute fianco a fianco, come se nulla fosse accaduto. Questo dettaglio non è certo sfuggito ai fan, che sui social hanno fatto esplodere la polemica.

“E meno male che Pamela si dissociava da Ilaria… Ci prendono in giro. Mi fa ribrezzo che il GF lo permetta!”, ha scritto un utente pubblicando la foto delle due sedute vicine. E ancora: “La cosa che mi colpisce di più oggi? Ilaria Galassi in studio, senza il minimo imbarazzo per quello che ha fatto”. Oppure: “Dopo aver detto quelle cose nelle room e sui social, è ancora lì? Lo schifo”. Ma il commento più ricorrente è stato un vero e proprio atto d’accusa contro il programma: “Ma il GF prende o no le distanze da Ilaria Galassi? Poi in puntata fanno la morale sull’odio e la violenza…”.

Insomma, la sua presenza ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Il pubblico si aspettava una presa di posizione più netta da parte del Grande Fratello, ma per ora la produzione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il caso, però, è tutt’altro che chiuso.