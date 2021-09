Striscia la Notizia, le nuove veline hanno un volto già visto. Mancano pochissimi giorni per la messa in onda del Tg satirico su Canale 5. Striscia la Notizia riapre i suoi battenti il 27 settembre, ma con due nuove veline. Infatti dopo 4 lunghe stagioni, Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta dicono il loro ‘addio’ al programma.Ecco chi prenderà il loro posto.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, l’addio delle veline al programma storico di Antonio Ricci arriva dopo un meritato record: ben 903 puntate in 4 edizioni. Durante un’intervista rilasciata per Vero TV, è stata proprio Mikaela ad affermare: “All’inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti. L’Italia oggi è sempre più multiculturale, spero di vedere molte altre ragazze di colore in tv”.

E per il debutto non si poteva che far cadere la scelta su di loro: le due ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi sono pronte il tanto atteso ‘start’ del programma. Si tratta di una bionda e di una mora, la 20enne milanese, Talisa Ravagnani e della 22enne di Prato, Giulia Pelagatti.





Se la prima dopo la partecipazione alla 19esima edizione del talent è tornata su quel palcoscenico la scorsa stagione in qualità di ballerina professionista, per la seconda, ex volto di Amici 16, il successo e la notorietà sono state raggiunti su un altro palcoscenico, quello di Colorado.

“Ci hanno consigliato di goderci ogni momento di questa esperienza. Di superare ogni stanchezza, ogni difficoltà, perché un giorno riguarderemo a questi giorni e ci mancheranno tantissimo, al di là di qualunque fatica avremo fatto. Ogni secondo di Striscia la Notizia varrà come mille sorrisi”, hanno dichiarato entusiaste su Tv Sorrisi e Canzoni.