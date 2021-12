Questa è la stagione della novità per Striscia la notizia. Infatti dopo 903 puntate hanno lasciato il bancone del tg satirico di Antonio Ricci Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva: per questo motivo sono state soprannominate le veline dei record. Al loro posto Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22). Si tratta di due ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi. Giulia Pelagatti è nata a Prato il 5 aprile del 1999 e si è diplomata in Scienze umane al Liceo Gianni Rodari di via Galcianese a Prato. È una ragazza che ama lo sport, dal nuoto al pattinaggio fino al karate.

Il ballo la attrae sopra ogni cosa tanto che si avvicina anche alla danza classica e contemporanea. Se ne rendono conto anche gli insegnanti della più famosa scuola di Italia, quella di Maria De Filippi, quando nel 2016 la scelgono tra gli allievi della nuova edizione. Talisa Ravagnani è la velina bionda, nata a Milano nel 2001, la ballerina ha soli 20 anni, ma già una ricca carriera alle spalle. Fin dalla più tenera età si dedica alla sua grandissima passione per la danza tanto che a 13 anni si trasferisce a Dubai e successivamente negli Stati Uniti per intraprendere una vera e propria formazione professionale.

La loro avventura a Striscia la notizia è iniziate bene, ma un mese fa si sono dovute fermare a causa della quarantena. Come fece sapere Striscia la notizia, infatti, “le attuali veline, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al coronavirus”. Entrambe “stanno bene” e “in attesa di tornare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, seguiranno le puntate da casa”.





Sono state sostituite momentaneamente dalle precedenti veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e ora sono nuovamente pronte a tornare a ballare sul bancone di Striscia la notizia. La loro assenza, però, è durata più del previsto. Dopo aver superato la quarantena non hanno avuto modo di fare ritorno nel programma dell’access prime time di Canale 5, poiché Talisa Ravagnani ha dovuto affrontare un altro problema di salute.

Infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha contratto una broncopolmonite, a causa della quale le è stato prescritto un periodo di riposo. Questo è, dunque, il motivo per cui dopo la quarantena fiduciaria le due veline non sono tornate sul bancone di Striscia la notizia. Ora tutti i problemi sono stati superati, le due ragazze stanno bene e non vedono l’ora di riprendersi il loro posto.