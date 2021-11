Dalla puntata di lunedì 3 novembre cambio della guardia a Striscia la notizia. Non ci sono più Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Dopo un mese di conduzione è terminata la loro avventura. Hanno rappresentato una coppia inedita per Striscia la notizia: di due attori molto noti, due personaggi dello spettacolo che hanno già una buona esperienza. Oltre a loro, la novità di questa edizione ha riguardato anche le veline: non ci sono più Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Al loro posto Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22).

Al posto dell’attore e della presentatrice ci sono Sergio Friscia e Roberto Lipari. Friscia è un attore e showman italiano, che ha iniziato la carriera come deejay, per poi finire nelle file dei comici di Macao su Rai 2. Ha preso parte a film e fiction, come Le ali e Squadra antimafia – Palermo oggi. Friscia è stato inviato di Striscia la notizia in passato e nel 2020 ha condotto in coppia con Salvatore Ficarra

Roberto Lipari è un giovane cabarettista, presente nel cast dello storico laboratorio Zelig di Viale Monza e gestisce un Lab tutto palermitano al Convento Cabaret con i comici Matranga e Minafò, oltre ad aver collaborato ai testi per Made In Sud Rai 2. È la prima volta che conduce Striscia la notizia. Insomma ci saranno loro due anche per la puntata di lunedì 8 novembre ma non saranno accompagnati dalle veline Talisa e Giulia.





Come fa sapere Striscia la notizia, infatti, “le attuali veline, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al coronavirus”. Entrambe “stanno bene” e “in attesa di tornare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, seguiranno le puntate da casa”. Pertanto chi affiancherà allora i neo-conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari? A prendere il posto di Giulia e Talisa saranno due vecchie conoscenze della trasmissione: si tratta delle veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Insomma le due veline più longeve della storia del tg satirico tornano sul bancone. Avevano dato l’addio al programma solo qualche mese fa. Adesso, però, sono pronte a tornare e a mettersi a disposizione in questa situazione di emergenza. Di sicuro, non avranno dimenticato come ci si sente a fare le veline, visto per 903 puntate hanno ballato sul bancone della trasmissione: hanno battutto tutti i record di permanenza.