Si cambia, lunedì 13 dicembre a Striscia la Notizia si torna all’antico. Dopo mesi di attesa finalmente il momento è arrivato. Per il programma di Antonio Ricci non è stata un autunno facile, fatto di ascolti al di sotto delle attese e polemiche. Per tutti basta ricordare quella legata al tapiro d’oro di Ambra Angiolini con tanto di botta e risposta sui social con tanto di nota della trasmissione sul suo sito ufficiale. A discolpa scrivevano: “A telecamere spente Ambra si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto”.



“Richiesta naturalmente accolta. Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna Jolanda, a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra ha risposto: “Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!”. Insomma una storia dai contorni molto sfumati che, per altro, a Striscia la Notizia non hanno mandato giù.



Il passato, comunque, . Il presente si chiama Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che lunedì sera torneranno per condurre la 28esima edizione consecutiva. I numeri sono incredibili: sono 2530 le puntate che hanno condotto insieme. “Tornare a Striscia la Notizia è come andare a mangiare il tiramisù a casa della mamma. È come tornare a scuola e ritrovare i compagni di classe. È come giocare tutte le sere in Champions e io faccio goal da 34 anni”, ha commentato Ezio Greggio.







“Sono sempre emozionato, anche dopo 28 anni. È un buon segno, per me e soprattutto per Striscia la Notzia”, spiega Enzo Iacchetti. Neppure Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5, ha voluto far mancare il suo sostegno. “Saluto e ringrazio Sergio Friscia e Roberto Lipari, brillante nuova coppia di Striscia la notizia e do il più caloroso bentornato a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, superstar assolute del Tg satirico”.



E ancora: “Un ritorno atteso, che completa e illumina l’access prime-time di Canale 5. Un regalo perfetto per Striscia la Notizia ed il pubblico, in vista delle prossime festività. Un’esplosione di leggerezza, ironia e intelligenza, frutto della funambolica mente di Antonio Ricci, autore geniale”.