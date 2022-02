Guai a Striscia la Notizia, la nota è arrivata poco fa dal canale ufficiale del programma di Antonio Ricci. Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio non saranno al timone della puntata di stasera e almeno per un po’. A tornare dietro al bancone saranno Roberto Lipari e Sergio Friscia, già visti a Striscia la Notizia in questa stagione e precisamente tra novembre e dicembre 2021. Per il programma di Antonio Ricci non è stata un autunno (né un inverno a questo punto) facile, fatto di ascolti al di sotto delle attese e polemiche.



Per tutti basta ricordare quella legata al tapiro d’oro di Ambra Angiolini con tanto di botta e risposta sui social con tanto di nota della trasmissione sul suo sito ufficiale. A discolpa scrivevano: “A telecamere spente Ambra si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto”.



“Richiesta naturalmente accolta. Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna Jolanda, a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra ha risposto: “Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!”. Insomma una storia dai contorni molto sfumati che, per altro, a Striscia la Notizia non hanno mandato giù.







Ora Striscia la Notizia deve fare i conti con la positività di Enzo Iacchetti al Covid. “Enzo Iacchetti è positivo al Covid-19 e questa sera non potrà condurre Striscia la notizia con Ezio Greggio. Da oggi, quindi, dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci tornano gli inviati Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno già condotto con successo il programma dal 3 novembre 2021 all’11 dicembre 2021”. Si legge nella nota.



Nel periodo in cui loro sono stati alla conduzione, inoltre, ci sono stati i primi problemi legati al Covid del tg satirico. In quella occasione sono finite in quarantena le due veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Alla fine l’assenza delle nuove veline si era prolungata a causa di un problema di salute di una delle due. Al loro posto erano tornate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.