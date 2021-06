Addio a Shaila e Mikaela. Le due ballerine hanno salutato i telespettatori di Striscia La Notizia. Ora impazza il gossip su chi sarà a danzare nello storico tiggì satirico di Antonio Ricci. D’altronde il programma è uno dei pezzi forti di Mediaset, considerato anzi la ‘gallina dalle uova d’oro’ per gli ascolti sempre altissimi che garantisce. Cambiano i conduttori, anche se il duo storico è quello formato da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti seguito da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, cambiano le ballerine, cambiano gli inviati. Ma il successo quello non cambia.

Con punte sopra il 20% la creatura di Antonio Ricci è diventato un appuntamento fisso per milioni di spettatori. E adesso le due ballerine saranno sostituite. Via Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, chi arriverà? A svelarlo ci pensa Riccardo Signoretti che con un post su Instagram spiega: “Cambio della guardia sul bancone di Striscia la notizia. Nuovo Tv in edicola da martedì 29 giugno anticipa chi saranno le due nuove veline. Da settembre, salvo sorprese, le vedremo accanto al Gabibbo al posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva”.

Chi saranno le nuove ballerine di Striscia La Notizia? Si tratta di due volti noti. “Ebbene, la bionda – dice Riccardo Signoretti – è Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del tg satirico di Canale 5. Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa ha partecipato ad Amici 19, dov’è arrivata al Serale, e nel 2021 è tornata nel talent come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha danzato anche nello show comico Colorado”.





Manca ancora l’ufficialità, ma certo si tratterebbe di due bei colpacci, più che scommesse, vista l’esperienza di entrambe. Di sicuro dopo quattro anni e 886 puntate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno salutato il pubblico di Striscia. Per una puntata sono le due ballerine con il record di presenze, davanti a Federica Nargi e Costanza Caracciolo (885). Oltre a consegnare tre Tapiri d’oro, le due ballerine hanno anche cantato, prima volta assoluta per il tiggì di Antonio Ricci. L’inizio, comunque, non è stato semplice.

Soprattutto per Mikaela, vittima di insulti: “All’inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti. L’Italia oggi è sempre più multiculturale. Viviamo un momento delicato, come le proteste di Black Lives Matter insegnano. Spero di vedere molte altre ragazze di colore in tivù. Mi piacerebbe essere stata di ispirazione per tutte quelle bambine che non trovavano quasi mai qualcuno come loro sullo schermo e che pensavano di dover cambiare, stirarsi i capelli, essere diverse”.