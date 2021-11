Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani sono le due nuove veline di Striscia la notizia per questa stagione. Dopo 903 puntate hanno lasciato il bancone del tg satirico di Antonio Ricci Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le veline dei record. Tuttavia negli ultimi giorni le nuove veline non sono apparse in video. Infatti sono in quarantena per essere state a contatto con un positivo. Come fa sapere Striscia la notizia, infatti, “le attuali veline, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al coronavirus”.

Entrambe “stanno bene” e “in attesa di tornare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, seguiranno le puntate da casa”. Sono state sostituite proprio da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che per l’emergenza si sono messe nuovamente a disposizione. Solo qualche mese fa avevano dato l’addio al programma, ma di sicuro non hanno dimenticato come ci si sente a fare le veline dopo quattro anni di permanenza all’interno del programma.

Nel frattempo i problemi per le nuove veline non mancano e sono costrette ancora a stare a casa. Sarebbero dovute rientrare dopo il periodo di quarantena, ma sono costrette a stare di nuovo lontane dal tg satirico. E ancora al loro posto sono andate in video Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. In molti si stanno domandando cosa stia realmente succedendo alle due nuove veline. Il loro rientro in tv era atteso qualche giorno fa, ma nulla da fare.





Nella puntata di lunedì 29 novembre, sul bancone c’erano ancora le ex veline. Stando a quanto riporta Tv Blog, il prolungamento della loro assenza sarebbe dovuto a un problema di salute di una delle due, che però non avrebbe nulla a che fare con il Covid. Al momento, inoltre, le dirette interessate non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sui loro profili Instagram.

Giulia Pelagatti si è limitata a condividere un video in cui balla nel suo appartamento milanese mentre l’ultima storia social di Talisa Ravagnani è un aforisma sull’oroscopo. Per ora nessuna spiegazione ufficiale non è arrivata neanche da parte della redazione di Striscia la notizia. Insomma non resta che attendere i prossimi giorni per capire quando torneranno a ballare sul bancone del tg satirico le due nuove veline Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.