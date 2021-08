“I nuovi conduttori”. Striscia la notizia, è pronta la rivoluzione. I nomi scelti da Antonio Ricci

Striscia la notizia, al via la rivoluzione. Dopo l’addio a sorpresa di Ficarra a Picone lo scorso dicembre, sul bancone di Striscia arriva una coppia davvero inedita. E cambieranno anche le due veline: sul famoso bancone non balleranno più Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Il tg satirico di Antonio Ricci, che partirà lunedì 27 settembre sempre su Canale 5 e presenta una serie di novità per il pubblico. Ma vale la pena andare con ordine per capire come e quanto cambierà il noto programma tv.

La prima novità riguarda i conduttori. Lo scorso dicembre hanno dato l’addio a Striscia la notizia Ficarra e Picone. Il duo comico siciliano ha detto basta dopo 15 anni. E ha salutato per sempre il pubblico e casa e Antonio Ricci. “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione – ha comuicato Ficarra – e sarà anche il nostro ultimo anno e non vi nascondiamo che dopo 15 anni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti”. “Al momento passiamo il testimone, ma non è detto che sarà per sempre” ha concluso Picone.

Pertanto al loro posto arriva una coppia inedita. Quella formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Dunque, quella che sembrava qualche settimana fa solo una indiscrezione si è trasformata in una notizia vera. L’anticipazione arriva dal nuovo numero di Sorrisi e Canzoni. Si tratta di due attori molto noti, due personaggi dello spettacolo che hanno già una buona esperienza e sarà davvero interessante vederli alle prese con il tg satirico.





Per la prima volta ci sarà un attore napoletano alla guida della trasmissione. Al suo fianco Vanessa Incontrada che sarà anche protagonista di “Fosca Innocenti”, la nuova serie tv che andrà in onda su Mediaset. Vanessa Incontrada nei panni, appunto, di Fosca, vicequestore della Questura di Arezzo alla guida di una squadra tutta al femminile con cui affronta (e risolve) i crimini che si verificano nel territorio: una rapina in cui ci scappa il morto o l’uccisione di una donna, storie come quelle che capita di leggere nelle cronache dei giornali di provincia, insomma. Al fianco della Incontrada c’è Francesco Arca.

Altra novità di Striscia la notizia riguarda le veline. Non ci saranno più Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Ci ha pensato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv a svelare chi potrebbe prendere il loro posto. “Ebbene, la bionda – dice Signoretti – è Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelagatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del tg satirico di Canale 5. Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo”. Confermate, invece, le coppie storiche, quelle formate da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti seguito da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.