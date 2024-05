All’Isola dei Famosi tanti cambiamenti ultimamente, anche in Honduras. Nell’ultima puntata, probabilmente l’ultima andata in onda di lunedì, i naufraghi hanno assistito all’addio di Joe Bastianich – che si è ritirato su consiglio dei medici per un problema di salute – e anche all’arrivo di tre nuovi concorrenti. Sono ancora divisi in due gruppi e, tra una punizione e un avvertimento della produzione, questa scelta sta portando ancora più tensioni.

E tra i più insofferenti c’è sicuramente Valentina Vezzali, che dopo aver parlato con una concorrente dell’altro gruppo e portato quindi a un provvedimento generale (no fuoco per 48 ore) ed essere finita in nomination ha preso una decisione drastica. Va premesso che la campionessa non si sta trovando molto bene con i partecipanti dell’Isola dei Famosi, soprattutto nel gruppo in cui è finita.

Isola dei Famosi, Valentina Vezzali drastica

In settimana ha avuto diversi scontri con Greta Zuccarello, ma non solo con lei. E la cosa sembra essere reciproca, tanto che Valentina Vezzali ha preso diversi “voti” lunedì scorso ed è finita in nomination. Non le deve essere andato giù ma siccome non ha nessuna intenzione di mostrarsi triste e demoralizzata ha scelto la strada del silenzio.

Proprio così, la schermitrice ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo. Per un’intera giornata non ha parlato con nessuno e non ha partecipato alle attività. Greta Zuccarello ha commentato l’accaduto ed ha ammesso che la Vezzali stia facendo di tutto per mostrarsi indifferente nei riguardi degli altri concorrenti, e anche verso la fame.

Posso dire che da 1 campionessa olimpica mi aspettavo un comportamento diverso?

Non andare a parlare con gli altri perché palesemente offesa da una nomination lo trovo tanto infantile

Nonostante questo spero esca quel falso di Arthur #isola — La dura verità (@BoulevardierGF) May 15, 2024

Anche Samuel Peron ha commentato questa decisione e accusato Valentina di essere permalosa e di essersela presa a causa delle numerose nomination. Anche Matilde Brandi, che fa parte dell’altro schieramento, è venuta a conoscenza della cosa: ha provato a venire in contro alla sua amica Valentina, invitandola a partecipare alle dinamiche del gruppo, ma lei si è rifiutata.