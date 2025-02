Momento teso a Uomini e Donne nella puntata del 20 febbraio. Una protagonista del programma ha abbandonato lo studio improvvisamente, comunicando a Maria De Filippi di non stare affatto bene. Aveva infatti appena ricevuto una pessima notizia e non ce l’ha fatta a reggere il colpo. Si è alzata e ha quindi lasciato il parterre tra tutto lo stupore generale.

Un cavaliere di Uomini e Donne le ha infatti dato una comunicazione tutt’altro che buona per la protagonista, che si è sentita male e ha lasciato quindi lo studio del dating show di Canale 5. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e perché ha reagito in maniera così triste.

Uomini e Donne, protagonista ha lasciato lo studio: “Sto male”

Il cavaliere Giuseppe ha detto a Uomini e Donne: “Ho iniziato a pensarti costantemente Agnese, quegli occhi. Adesso ho questo sentimento, c’è qualcosa in te che mi ha scosso”. Allora l’altra protagonista del programma, interpellata da Maria, ha manifestato tutta la sua sofferenza: “No, io vado a sedermi. Posso uscire? Ho la necessità di uscire, scusatemi ma non sto bene“. Ed è quindi andata fuori.

Ad essere stata male è stata la dama Sabrina, rifiutata dunque da Giuseppe in modo plateale. Tina Cipollari se l’è presa con l’uomo: “L’egoismo, l’indifferenza di lui. Questi sono uomini di m***”. Poi la signora è riuscita a fare nuovamente il suo ingresso, ma ha confermato di avere uno stato d’animo pessimo: “Sto male, non me l’aspettavo, avevo notato da parte sua un raffreddamento ma mai mi sarei aspettata una sua dichiarazione d’amore nei confronti di un’altra donna”.

La dama Sabrina ha poi concluso: “Non mi lasciavi andare via in stazione, mi continuavi a baciare”. Ma purtroppo per lei la scelta di lui è già stata fatta.