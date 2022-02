Ci hanno fatto caso in tanti e a fare un po’ di chiarezza ci ha pensato direttamente Mara Venier. È successo durante l’ultima puntata di Domenica In. Grande assente della trasmissione di punta del weekend targato Rai 1 è il maestro Stefano Magnanensi. Il leader della band e caro amico di zia Mara, ha subito un grave lutto e quindi non era presente alla diretta. La padrona di casa ha detto a tutti che il musicista aveva appena perso sua madre, motivo per il quale ha dovuto saltare la puntata del 13 febbraio. Mara Venier ha voluto omaggiare il collega e grande amico, rivolgendogli un pensiero bellissimo.

Quello del maestro Manganesi è un volto rassicurante e fisso del programma di Rai1 e la sua assenza si è fatta sentire anche nei mesi della pandemia. Un tempo, come ricorda la conduttrice, che è sembrato infinito, almeno fino a quando la band non è tornata in diretta con la loro musica. La voce di Stefano Magnanensi è poi diventata la colonna sonora dei pomeriggi di festa nei quali l’appuntamento con l’intrattenimento è ormai fisso e molto apprezzato da tutto il pubblico.

Stefano Magnanensi, lutto a Domenica In per il maestro

Per chi non lo sapesse, Stefano Magnanensi è anche un compositore di grande talento: ha lavorato per anni in tv e accanto a Raffaella Carrà, nel talent Rai Forte Forte Forte. Da direttore d’orchestra di Domenica In, ha riscosso una serie di successi ed è diventato un elemento immancabile del team di Mara Venier.





Queste le parole di zia Mara: “Non c’è il mio adorato Stefano perché purtroppo è stato colpito da un lutto gravissimo. Stamattina ha perso la sua adorata mamma”. E ancora: “Stefano, ti abbracciamo, tutta la famiglia di Domenica in… perché noi siamo una famiglia ormai da molti anni. Ti abbracciamo, ti vogliamo bene e ti aspettiamo, ovviamente”.

Stefano Magnanensi poi è rimasto lontano dalla puntata dello speciale su Sanremo e Mara questa cosa l’ha sentita particolarmente. La padrona di casa è partita con Donatella Rettore e Ditonellapiaga, che hanno portato il loro brano sanremese Chimica. Da quello che sappiamo, il maestro potrebbe già tornare in studio domenica 20 febbraio, per una nuova puntata di Domenica In.