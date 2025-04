Con un addio carico di emozione e parole che hanno il sapore di un congedo definitivo, si è conclusa l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, il varietà di Rai2 che per sette stagioni ha visto alla guida Stefano De Martino. Il conduttore ha salutato il pubblico con gli occhi lucidi, ringraziando chi gli ha affidato la trasmissione anni fa e sottolineando quanto questa esperienza sia stata fondamentale per la sua crescita personale e professionale.

“Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, è una grande opportunità lavorativa, è stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia”, ha detto tra gli applausi. Ha poi concluso con una promessa: “Ci rivedremo presto. Forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto”.

“Ha deciso così”. Colpo di scena alla Rai, Stefano De Martino lascia il programma





Stefano De Martino chiude in lacrime Stasera Tutto è Possibile

La chiusura di stagione segna con ogni probabilità anche la fine dell’avventura di De Martino alla conduzione dello show, ereditato da Amadeus e trasformato, stagione dopo stagione, in un punto fermo del palinsesto della rete. Il format, improntato su leggerezza e comicità, ha saputo mantenere un’identità precisa anche grazie a un cast fisso affiatato e a una linea editoriale che ha privilegiato il divertimento puro, senza competizione né polemiche, un elemento sempre più raro nell’attuale panorama televisivo.

Il futuro del programma non è ancora stato ufficialmente definito. Da un lato, gli ottimi ascolti rendono plausibile un ritorno per una nuova stagione, ma dall’altro la possibile uscita di scena di De Martino rende difficile immaginare un immediato sostituto in grado di raccogliere un’eredità tanto solida. La figura del conduttore è ormai fortemente identificata con lo spirito dello show, e ogni ipotesi di successione appare al momento complessa e rischiosa.

Ma perché, allora, lasciare proprio adesso? Il momento potrebbe sembrare paradossale, considerati i risultati e l’affetto del pubblico. Tuttavia, proprio il successo raggiunto rende più strategica una pausa: De Martino si trova oggi in una posizione privilegiata, quella di un artista in crescita continua, pronto ad affrontare nuove sfide più ambiziose. La possibilità di cimentarsi in altri format di prima serata o in programmi di punta della rete ammiraglia, come Affari Tuoi, è ormai concreta. Senza dimenticare il nome di Stefano De Martino tra i candidati alla futura conduzione del Festival di Sanremo, un’ipotesi che non appare più remota ma, anzi, quasi scontata.

stefano saluta “stasera tutto e possibile” già mi mancano

sei stato un grande ste,grazie per questi anni ci rivedremo in schermi più grossi.❤️



emma che si emoziona😭 lei in quel momento avrebbe voluto abbracciarlo #staseratuttoèpossibile pic.twitter.com/N6t6vFajFe — Suavefiore🌺 (@suavefiore) April 8, 2025

In attesa di conferme ufficiali, il sipario su Stasera Tutto è Possibile cala dunque con un lungo applauso e una nota di malinconia. Se davvero si tratta di un addio, sarà difficile per il pubblico non sentire la mancanza di quello spazio televisivo fatto di giochi, risate e leggerezza, in cui De Martino ha saputo essere il cuore pulsante. Qualunque sarà la sua prossima tappa, è chiaro che il suo percorso nel mondo dello spettacolo è appena all’inizio di un nuovo, promettente capitolo.