Scoppia un potente rumor intorno alla figura professionale di Stefano De Martino. Dopo diversi anni in casa di Mamma Rai, il conduttore partenopeo ha deciso di tornare a Mediaset. Il tutto iniziò con “Made in Sud”, programma comico che il 32enne conduceva con successo su Rai Due dal 2019. Chi lo segue sa bene che questo sarebbe stato il periodo di registrazione del programma. Tuttavia, Stefano ha deciso di accettare la proposta di Maria De Filippi. Proprio così, non solo torna all’ovile, ma anche dalla prima donna che ha creduto in lui.

Maria sembra aver chiesto a Stefano De Martino di essere il nuovo giudice del Serale. Come sappiamo fin troppo bene, l’ex di Belen è molto legato al talent show di Canale 5 e non sarebbe proprio riuscito a rifiutare un nuovo impegno nella trasmissione. E da quello che si capisce, non sarà soltanto un addio a Made in sud, ma alla Rai in generale. Il settimanale Vero, racconta che Stefano De Martino rientrerà a Mediaset non solo per Amici ma anche per un altro progetto segreto (per ora).

Come dicevamo, Amici è il posto in cui tutto è iniziato e Stefano lo reputa casa. Lì, prima ha partecipato da concorrente, poi giudice, poi la conduzione del daytime di Amici. Ma in Mediaset aveva anche ricoperto il ruolo da inviato all’Isola dei Famosi. E come dimenticare le partecipazioni a Pequenos Gigantes, Selfie-Le cose cambiano e lo speciale su Uomini e Donne.





Tuttavia è proprio in Rai che Stefano De Martino è riuscito a dare il meglio di sè. Dopo l’esperienza fortunata di Made in Sud, impossibile non nominare “Stasera tutto è possibile”, passando per La notte della taranta e Bar Stella. Inutile negarlo: Rai2 puntava molto sull’ex marito di Belen Rodriguez.

Navigare non comporta necessariamente uno spostamento, è più uno stato d’animo. pic.twitter.com/Lj5jffvZ7p December 28, 2020

Chissà come ci sarà rimasta del suo addio. Voci di corridoio dicono che i vertici Rai non abbiano preso bene la decisione di Stefano De Martino di abbandonare la nave. Ma c’è poco da fare, in fondo si tratta dello spettacolo. Si sa che è un brutto mondo!