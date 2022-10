Stefano De Martino è tornato insieme a Belen Rodriguez, ex di Antonino di Spinalbese ora al GF Vip 7 ma avrebbe avuto una “relazione focosa” con Antonella Fiordelisi. Insomma, ci sarebbe un ex per uno nella Casa di Cinecittà. Lo scoop è delle ultime ore arriva da Alessandro Rosica sui social.

Stando a quello che riporta l’esperto di gossip, “investigatore social” è il suo nome su Instagram, la schermitrice e influencer campana un anno fa avrebbe stretto un’amicizia speciale con l’ex Amici e oggi conduttore. E pare che siano rimasti in ottimi rapporti nonostante il ritorno di fiamma con l’ex moglie avvenuto poco dopo.

Stefano De Martino Antonella Fiordelisi, lo scoop

“Il gossip più focoso dell’anno?! Stiamo sicuramente parlando di Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino – si legge nel post di Rosica – Antonella la stiamo conoscendo oggi nella casa del GF Vip, lei, che con con la sua grinta, sta letteralmente spupazzando la casa più spiata d’Italia. Stefano è sempre stato al centro del gossip, complice, la mamma di suo figlio Belen”.

Quindi i dettagli: “Il belloccio napoletano ha corteggiato ‘per qualche mese’ la gieffina Antonella Fiordelisi, che alla fine, ha ceduto alle tentazioni. La frequentazione super riservata ‘molto focosa’ c’è stata tra la metà del 2021 e l’inizio di quest’anno. Alla fine però, dopo aver instaurato un rapporto molto dolce, decidono di allontanarsi”.

Oddio pare sia uscito uno scoop dall'investigatore social Alessandro Rosica secondo cui Antonella ha avuto una storia focosa con Stefano De Martino

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/i7sjN50stw — Gab (@canale5trash) September 30, 2022

“I due ad oggi sono rimasti molto amici, tanto da aver ricevuto anche un grandissimo augurio ‘dovuto al recente ingresso nel GF VIP’ di Antonella Fiordelisi, inoltre non si seguono più sui social, proprio per mantenere la dovuta riservatezza. Cosa ne penserà la Gelosissima ed agguerritissima Belen Rodriguez?”, conclude Rosica nel riportare lo scoop su Stefano De Martino e la ex di Francesco Chiofalo. Scoop che sarà arrivato alle orecchie di Signorini?