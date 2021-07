“Non ne avete idea…”. Stefano De Martino ‘canta’: “Cosa fa Maria De Filippi dietro le quinte”

Stefano De Martino su Maria De Filippi, quello che non si sa sulla conduttrice. L’ex ballerino di Amici ha deciso di raccontarsi durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair. Tutto sulla vita privata e professionale del conduttore, e non poteva mancare un riferimento anche alla padrona di casa della scuola più ambita d’Italia, sempre sensibile a far conoscere al pubblico italiano nuovi talenti.

Papà single, che non fa che dedicare il proprio tempo libero al suo più grande affetto, ovvero il figlio Santiago, con il quale sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, all’insegna del divertimento e del relax a Procida. Vita privata, quella del conduttore, che al momento non contempla l’esistenza di un nuovo amore, Stefano De Martino ha occhi e cuore solo per il suo Santiago.

Passo dopo passo, Stefano De Martino ha saputo conquistare la stima del pubblico italiano, anche grazie a una figura di riferimento, ovvero quella di Maria De Filippi che, a detta del conduttore ed ex ballerino di Amici, non può che ricevere tutta la sua gratitudine.





“Una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. E’ perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”.

E sempre durante la stessa intervista rilasciata per Vanity Fair, Stefano De Martino ha aggiunto: “All’inizio misurarmi con l’affetto delle persone è stato complesso, poi ho capito che entrare nelle case della gente ogni sera significa comunicare con loro. Crea un’alchimia che grazie alla semplicità ti rende uno di famiglia. Io alla gente mi sento grato”.