“So perché lo ha fatto…”. Bomba sul fidanzato di Manila Nazzaro: Lorenzo Amoruso sbugiardato dall’ex GF Vip

Fa discutere il post di Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro. Sui social l’ex calciatore ha pubblicato una storia che messo in allerta i fan. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”. Frasi che non sono passate inosservate e che fanno pensare al fatto che Lorenzo Amoruso possa lasciare Manila Nazzaro che ora è al GF Vip.

In particolare, a dare fastidio ad Amoruso sarebbe stata la discussione tra l’ex Miss Italia e Katia Ricciarelli in merito all’età, al cui interno Manila ha preferito smorzare la conversazione con la cantante piuttosto che difendere le sue idee, replicando magari che anche se si hanno 44 anni si possono aprire strade lavorative e amorose.

L’ex calciatore era atteso nella mattinata di martedì 8 febbraio alla trasmissione Mattino 5, ma Federica Panicucci ha spiegato della decisione di Lorenzo Amoruso di non presentarsi scegliendo la strada del silenzio in attesa di prendere una decisione sul suo rapporto con Manila Nazzaro. Se lui si cela dietro il silenzio, non mancano i commenti al suo post. Va detto che Lorenzo Amoruso ha sempre sostenuto soprattutto sui social la sua donna ed è anche entrato in Casa per aiutarla e darle coraggio.





Arianna David in collegamento con Mattino 5 ha rivelato di aver sentito Lorenzo Amoruso e ha aggiunto: “Lui è deluso perché sono cinque mesi che si batte tanto, ci ha messo la faccia, si è preso anche tanti insulti. Io credo che lui, ieri, si aspettasse una reazione diversa di Manila nei confronti di Katia Ricciarelli ed onestamente mi sarei aspettata anch’io”.

Sulla questione è intervenuta Stefania Orlando, grande protagonista della passata edizione del GF Vip che ben conosce le dinamiche del reality. “Cosa non ci si inventa – ha scritto nella condivisione – pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!! Alex Belli insegna!”. Stefania ha poi anche realizzato un video in cui ha recitato, al femminile, le parole del post di Amoruso: “Mi sono innamorata di un uomo forte, risolto e deciso, che non accettava soprusi. Oggi non lo riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliata. Mi prendo il mio tempo per riflettere…. Ragazzi però fatemi anche un po’ scherzare, che sennò oggi la giornata non passa più”.