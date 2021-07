“È scappato via da me”. Fine amore per la nota coppia di UeD: “Tutto quello che mi ha fatto…”

Una storia d’amore che è riuscita a decollare. Per quanto possa fare restare delusi, è accaduto proprio alla coppia che, più di tutte, sembrava avere le idee chiare sul futuro. Tanti i momenti che li hanno visti complici e affiatati, poi all’improvviso le loro strade si sono separate.

Ovviamente stiamo parlando proprio di Stefania Montù e Alessandro Bizziato, che sono riusciti ad arricchire di momenti indimenticabili il Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo della rottura? A spiegarlo pare ci abbia pensato Stefania Montù. Un motivo davanti al quale Stefania non ha potuto fare altro che mollare la presa.

Ebbene, è spettato a Stefania porre fine alla relazione. Infatti dalle parole della Dama, si apprende che Alessandro stesse accusando i primi segni di stanchezza e che lei non avesse altra possibilità se non quella di troncare. Un capolinea raggiunto prima del previsto che pare sia dipeso da una sorta di ‘latitanza’ di Alessandro e non solo. Ne ha parlato così Stefania Montù.





Ne ha parlato con queste parole durante una diretta su Instagram: “Ho deciso di porre fine al nostro rapporto. Sono molto vicina alle donne che vengono lasciate senza un minimo di confronto”. Non manca di fornire ogni dettaglio al racconto: “Alessandro non ha avuto mai un buon rapporto con il telefono, in quanto per lui il cellulare non ha mai avuto un ruolo essenziale nella sua giornata”.

“Anche quando è rimasto molto tempo a Ibiza e quando lui lavorava non aveva con sé il telefono. Però non è una giustificazione nel momento in cui tu hai una persona che dici di amare, perché diceva che ero la donna della sua vita e che con me avrebbe trascorso tanto tempo, ma questo non è accaduto”. E tutto questo pare sia cominciato il 19 giugno in occasione della festa di compleanno: “Purtroppo ha invitato parecchia gente e ovviamente in questa serata non sono stata minimamente considerata. Per non dire altre parole. Inoltre, non abbiamo dormito insieme e anche quella sera lì non c’è stato modo, comunque, di festeggiare”.

“Non gli ho nemmeno dato regalo Alessandro. Dopodiché il giorno successivo, io ho fatto le mie cose lui ha fatto le sue. Da allora io e lui non ci siamo più sentiti e alla luce dei fatti direi che ha trovato la scusa perché non è in grado di dirmi che la storia è finita e comunque sta di fatto che io e lui non ci siamo più sentiti e direi che sono sicuramente senza parole. Sicuramente non voglio piangermi addosso”.