In tanti hanno storto il naso dopo averlo rivisto a una settimana di distanza. Parliamo naturalmente di Stash che durante l’ultima puntata di Verissimo in onda sabato 16 aprile, si è presento in una figura totalmente rivoluzionata. Il giurato di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, ha sfoggiato una chioma bionda. Una cosa che ha diviso il suo pubblico. Poco dopo, quando Silvia Toffanin si è complimentata con il suo ospite per il nuovo look, Stash dei The Kolors ha svelato che la scelta è stata casuale e per niente voluta.

Un incidente dal parrucchiere sul quale Fiordispino ci ha riso su: “In realtà era bianco però c’è stato un blackout dal mio parrucchiere: mi ha lasciato troppo tempo la decolorazione e sono diventati grigi”. Ah ecco. Naturalmente sui social in tanti hanno sorriso sentendo la spiegazione e qualcuno ha addirittura paragonato Stash di Amici a Gabriel Garko. Ma a parte i capelli, Stash a Silvia Toffanin ha confessato qualcosa di davvero scoppiettante.





Stash, il nuovo look divide i fan: “Ma cosa ti è successo?”

Il giovane è in attesa del secondo figlio: la compagna Giulia Belmonte, dalla quale due anni fa ha avuto la piccola Grace, è di nuovo incinta. Per il momento non si sa se sia un maschietto o una femminuccia anche se l’ex allievo di Amici spera di appendere alla porta un altro fiocco rosa.

Poco dopo Stash ha confessato alla Toffanin di essere grato alla vita per aver conosciuto una persona come Giulia, così forte e combattiva, in grado di sorprenderlo ogni giorno. Per il momento però non sono sposati: il cantante ha spiegato che non ci sono progetti concreti a riguardo ma che sarà la vita a decidere il da farsi. I due preferiscono vivere il loro amore giorno dopo giorno.

Con questa filosofia, senza pensarci troppo insomma, è arrivata la primogenita Grace a dicembre 2020 e un ora un altro pargoletto. Nei minuti successivi, Stash ha ammesso però che non ha alcuna intenzione di fermarsi a due figli: il giovane sogna una famiglia numerosa. Sarà d’accordo anche Giulia?