Suite per i ragazzi del Grande Fratello. Dopo aver vinto la gara sonora, gli uomini della casa hanno potuto trascorrere una serata all’insegna del divertimento ma anche dei chiarimenti tra alcuni di loro. Alessio e Federico, spesso al centro di battibecchi, sono tornati sui sui loro passi. Falsone ha spiegato al modello che gli è dispiaciuto aver esagerato con lui, mentre il modello si è scusato per essere stato troppo egocentrico, troppo impulsivo.

“Tu hai un potenziale davvero alto, ti perdi in atteggiamenti che non valorizzano la tua persona” sostiene Alessio, che sottolinea quanto, alle volte, Federico si nasconda dietro un atteggiamento di conflitto “Si cresce quando si ammette di poter migliorare”. Poi, l’imprenditore non si trattiene dal fare dei complimenti: “Hai un cuore enorme, sei bello come un dio, ma dovresti prenderti più responsabilità”.

Grande Fratello, i ragazzi sono in suite e le donne sentono il discorso su Perla

Alessio, Massimiliano e Federico hanno chiarito grazie a questo momento di intimità regalato dal Grande Fratello. “A me è dispiaciuto molto il contrasto dell’altra sera” ha detto Massimiliano “Avremmo potuto dirci le cose in un altro modo”. Sia lui sia Alessio riconoscono di essersi detti cose che forse nemmeno pensavano, o quanto meno non andavano dette con quei toni “Ci sto male da ieri” continua l’attore e anche Alessio è dello stesso avviso.

Dopo aver chiarito, i ragazzi si sono riuniti e hanno commentato le continue liti tra Perla e Federico ironizzando sul fatto che alla Vatiero possa piacere il modello. Ma dall’altra parte della casa, in giardino, le donne assistono alla scena e ovviamente ascoltano le parole dei coinquilini, probabilmente convinti di non essere ascoltati. “Piace a Perla Federico”, dice qualcuno.”Io l’ho detto anche a lei”, ha detto Alessio.

I maschi che tirano in ballo Perla e Federico e il loro "piacersi" mentre le donne guardano attonite dal giardino e fanno delle osservazioni.

Il gf poi spegne il collegamento con la suite perché mi sa che stavano iniziando a pisciare di fuori #GrandeFratello pic.twitter.com/fy02pz3Vk9 — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 20, 2024

Le donne sono senza parole e ascoltano con attenzione il discorso dei ragazzi. “Ma che stanno dicendo? Questi stanno fuori proprio”, commenta una incredula Letizia. “Daje con questa teoria”, dice invece Beatrice Luzzi, con Rosy Chin che aggiunge: “Insinuano cose che non esistono, quanto gli piace fantasticare”. Il pubblico ha commentato il video postato su X con la solita ironia.