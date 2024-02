Come spesso accade, la vera puntata del Grande Fratello inizia non appena Alfonso Signorini, Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici danno la buonanotte al pubblico di Canale 5. A quel punto gli scontri che sembravano risolti durante la diretta prendono di nuovo vita, si fanno più accesi e magari come accaduto in questo caso portano a dei veri e propri crolli. Anche perché sono quasi 6 mesi che molti dei concorrenti sono rinchiusi nella casa e i nervi iniziano a saltare con poco.

Tornando alla diretta di mercoledì, tra i tanti confronti promossi da Signorini anche quello tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Si erano già chiariti nei giorni precedenti e infatti pochi si aspettavano le scintille scoppiate dopo, a tarda notte. Come se di colpo l’amicizia che li ha legati per tutto questo tempo si fosse sgretolata. Sono volate parole forti, accuse pesanti e lui ha avuto una crisi.

“Non ce la faccio, sto male”: crollo al GF

Subito dopo lo scontro che ovviamente in rete è stato commentatissimo dai fan del GF, Garibaldi è scoppiato a piangere e non si è sentito per niente bene. Anche dalle immagini pubblicare sul sito del reality il bidello è apparso molto provato. Si è isolato dal resto del gruppo e finito in una valle di lacrime.

Subito rincuorato da Simona Tagli e poi da altri coinquilini, Garibaldi non riusciva a calmarsi e fermare il pianto, nonostante le rassicurazioni di tutti. Soprattuto di Federico Massaro, che ha accompagnato l’amico disperato in bagno per riprendersi, con lui che durante il tragitto ha ammesso di non farcela e di stare davvero troppo male.

Visto che nomini sempre questa patologia molto grave dell’l'Alzheimer e non hai rispetto per chi ci soffre e si muore e nel durante chi l ha non riconosce i suoi figli , ti voglio fuori dalla casa , le tue lauree ti hanno resa ignorante #GrandeFratello pic.twitter.com/u54JKGqYJk — 🔴 NIKOL 👠🌺🌸👠 (@Nikol863180341) February 29, 2024

Per Federico dopo tutti questi mesi in casa sono tutti stanchi, quindi Giuseppe non deve prendersela troppo: è probabile che Anita abbia detto quelle cose solo per rabbia, senza pensarle davvero. Dopo la crisi (qui il video), per fortuna è tornato il sereno: Garibaldi si è tranquillizzato e ci ha tenuto a rassicurare anche coloro che si erano preoccupati per lui.