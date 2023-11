Anche Angelica Baraldi è stata a suo modo protagonista della settimana al Grande Fratello. Non solo per e con Mirko e Perla (come abbiamo raccontato qua sotto, ndr), ma anche perché a rischio eliminazione. Lunedì 27 novembre 2023 il pubblico di Canale 5 assisterà infatti all’esito del televoto e saprà così chi dovrà uscire per sempre dal reality show. In nomination sono finiti Rosy Chin, Vittorio Menozzi e appunto Angelica. In un sondaggio lanciato dal sito di Novella 2000 gli utenti hanno votato il proprio preferito e a risultare la meno votata, e dunque a rischio è stata proprio lei.

Ha ottenuto 10% dei voti, mentre Rosy Chin il 30% e Vittorio Menozzi, che è risultato il più votato e amato, il 60% dei voti. Chiaramente bisognerà attendere il verdetto che Alfonso Signorini annuncerà in diretta, ma di certo c’è che Angelica non ha preso benissimo la nomination. E infatti durante gli ultimi giorni ha chiesto più volte a Massimiliano Varrese se fosse stato lui uno di coloro che l’hanno votata. Lui non ha mai risposto ma oggi alla fine le ha detto la verità lasciandola molto delusa.

GF, il pubblico chiede la squalifica di Angelica

Prima però che l’attore ammettesse di averla votata, c’è stata una scena che ha scatenato il pubblico del GF. Molti stanno infatti chiedendo la squalifica di Angelica, dopo quanto visto in cucina. Con lei, appunto, Massimiliano Varrese e Mirko Brunetti. Si parlava di questa sua famosa nomination, quando la concorrente si è lasciata sfuggire un’uscita decisamente infelice.

“Se scopro che mi hai nominata ti mando i cancheri da fuori, i malanni“, ha detto Angelica a Massimiliano. Con Mirko lì presente, che con l’espressione un po’ scioccata ha esclamato: “No, oh“. La clip è stata subito ripresa in rete, con molti utenti che ritengono inaccettabile una “minaccia” del genere e che dunque chiedono a gran voce la sua cacciata.

Angelica a Max “se scopro che mi hai nominata ti auguro i cancri da fuori”

Angelica sarà squalificata dal Grande Fratello? Non è ancora dato da sapere e nel caso in cui la produzione non ritenesse abbastanza grave quanto successo, il pubblico sarà l’unico giudice del suo destino. La polemica, però, già infuria.