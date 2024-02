Incredibile e davvero storica decisione sul Grande Fratello. Infatti, Alfonso Signorini si ritroverà a vivere qualcosa di molto importante, che nessuno prima di lui ha potuto fare. Dai vertici di Mediaset sarebbe arrivata un’indicazione ben precisa, che stravolgerà tutto e sorprenderà anche il pubblico. Un modo per permettere un cambiamento drastico sul reality show.

Si è parlato di tutto in questi giorni, ma ciò che sembrerebbe essere sicura è questa storica decisione sul Grande Fratello. Non succede da ben 24 anni, ma ora sarebbe arrivato il momento giusto per mettere in pratica questa variazione. Presumibilmente la scelta potrebbe essere arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, che potrebbe aver subito avvisato il conduttore.

Leggi anche: “Ora mi sento di dirlo”. Grande Fratello, Mirko decide di rompere il silenzio su Perla





Storica decisione sul Grande Fratello: “Non succede da 24 anni”

A rivelare tutto su questa storica decisione riguardante il Grande Fratello è stato il sito TvBlog nella mattinata di mercoledì 21 febbraio. Innanzitutto è stata confermata la prossima edizione del programma di Canale 5, come aveva già anticipato lo stesso Signorini nel corso dell’ultima puntata in diretta. Non ci sarà quindi La Talpa a sostituire Alfonso nella prossima stagione tv.

Dunque, prima è stato scritto: “Anche nel prossimo autunno 2024 rivedremo il Grande Fratello“. Poi è stato annunciato che la location non sarà più la stessa, infatti è previsto il cambiamento della casa, che non sarà più a Cinecittà bensì negli Studios di Lumina nel Parco di Veio: “Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia”.

Intanto, nella serata del 21 febbraio ci sarà un nuovo appuntamento in diretta col Grande Fratello e capiremo se ci saranno ancora una volta forti discussioni tra il gruppo di Beatrice e quello di Perla.