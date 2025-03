“Ecco cosa ha spifferato Mattia all’orecchio di Javier”. Ieri sera ha fatto molto discutere il rientro nella casa del Grande Fratello di Mattia Fumagalli. L’ex concorrente è riapparso nella stanza da letto a pochi giorni dalla sua eliminazione per fare una sorpresa a Javier Martinez. Il maestro di sci, come noto, ha una cotta per il bel pallavolista argentino.

Mattia ha lasciato la casa il 3 marzo, sconfitto al televoto da Chiara Cainelli, ma prima di abbandonare definitivamente il reality non aveva avuto la possibilità di salutare tutti i suoi compagni, tra cui proprio Javier. Tra i due, infatti, era nata una bella amicizia, così come tra Mattia ed Helena Prestes.

La sorpresa è avvenuta nella stanza da letto, che è considerata il “nido d’amore” di Javier e Helena. Alfonso Signorini ha chiesto a Javier di raggiungere la stanza e, all’improvviso, da dietro una tenda in movimento è spuntato Mattia. Javi, sorpreso, è rimasto a bocca aperta, poi i due si sono corsi incontro e abbracciati calorosamente. Poco dopo, anche Helena è stata chiamata in stanza e il Grande Fratello ha mostrato un video scherzoso in cui lei e Mattia venivano rappresentati come due leonesse in lotta per conquistare il re della giungla.

Tuttavia, i telespettatori più attenti non si sono lasciati sfuggire un dettaglio: durante l’abbraccio, Mattia ha sussurrato qualcosa all’orecchio di Javier. Sul web si sono subito diffuse diverse teorie su cosa possa aver detto. Alcuni ipotizzano che lo abbia invitato a difendere Helena, dato che fuori dalla casa Javi viene spesso accusato di non prendere le sue parti nei momenti di scontro con gli altri concorrenti. Altri credono che Mattia lo abbia messo in guardia sul calo di consensi: “Gli avrà detto che sta facendo una brutta figura, che deve difendere Helena per essere credibile”.

C’è anche chi pensa che Mattia abbia rivelato informazioni sulle nomination, anticipando che quelle di ieri sera non sarebbero servite per scegliere un eliminato, ma un finalista: “Mattia ha spoilerato del terzo finalista, sicuramente. Helena era troppo nervosa nel votare”. Questo spiegherebbe perché la modella abbia evitato di nominare Shayla. Un’ipotesi rilanciata anche da Signorini, secondo cui Helena aveva già intuito tutto, anche se il conduttore non immaginava che fosse stato Mattia a informarla.

Mattia ha spoilerato del terzo finalista sicuramente, Helena era troppo nervosa a votare#zelena — superchicca (@superpoder14774) March 6, 2025

Tutto stanno dicendo che Mattia gli ha detto a Javi "difendi Hele" — Licia (@Lulu90466817) March 7, 2025

Non ci sono prove concrete, ma il pubblico è convinto che Fumagalli abbia “spifferato” qualcosa a Javier. Sui social, in molti chiedono provvedimenti: “Mattia ha chiaramente passato informazioni dall’esterno! Non dovrebbe più essere invitato in studio!”.