Fiocco rosa in arrivo nella grande famiglia di Temptation Island: il 19 settembre scorso, Speranza Capasso aveva svelato di essere in dolce attesa del suo primo figlio da Alberto Maritato. L’ex coppia del docu reality di Filippo Bisciglia aveva dato la lieta notizia con post pubblicato su Instagram.

“Trovare le parole giuste per spiegare tutto ciò è davvero difficile… Non riusciamo più a trattenere questa gioia immensa e siamo qui ad annunciarvi che: PRESTO SAREMO IN 3”, aveva scritto lei emozionata sotto alle prime foto della gravidanza, test ed ecografia incluse.

Leggi anche: “È arrivato il momento di dirlo”. Alberto e Speranza di Temptation Island, colpo di scena clamoroso





Speranza Capasso Temptation Island incinta: sesso e nome del bebè

“La paura era ed è ancora tanta, ma l’istinto di condividere con voi questa gioia immensa ha prevalso su tutto…Noi ti amiamo già tantissimo che tu sia bimbo o bimba già sei nei nostri. Mamma e Papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella di tutta la nostra vita”, si conchiudeva il post di Speranza Capasso.

Che ora, insieme ad Alberto Maritato ha organizzato il Gender Reveal Party e rivelato anche al pubblico social sesso e nome del bebè. Una festa piena di amici e parenti, con palloncini e l’immancabile fumo sul finale per far capire l’arrivo di un fiocco rosa o celeste. Beh, sarà un fiocco rosa.

Speranza Capasso aspetta una bambina. Nascerà tra qualche mese e, stando alla didascalia del post, dovrebbe chiamarsi Antonia Mariè. “Aspettando la principessa di mamma e papà, Antonia Mariè”, si legge. Un nome doppio molto originale che inevitabilmente ha solleticato la curiosità dei fan.