Attimi di grande preoccupazione si sono vissuti nella casa del Grande Fratello, dove un concorrente ha subito un infortunio durante un gioco. Mentre i concorrenti si divertivano in giardino, una partita a tiro alla fune ha preso una piega inaspettata. Il giovane, nel tentativo di vincere, è scivolato su un pavimento bagnato, sbattendo violentemente la testa: “Orca boia ragazzi, mio Dio, è caduto, è scivolato sul bagnato, qui c’è dell’acqua”. Immediatamente, gli altri concorrenti e lo staff medico sono intervenuti per prestare soccorso.

>> “Sei speciale, bellissima”. Grande Fratello, Javier rompe gli indugi nella notte: ha scelto lei

Secondo alcuni utenti sui social che non hanno mai smesso di guardare la diretta, dopo una prima valutazione, è stato deciso di trasportare l’uomo in ospedale per accertamenti più approfonditi. Sembrerebbe, sempre dagli stessi utenti, che fortunatamente gli esami avrebbero escluso lesioni gravi, evidenziando solo una lieve commozione cerebrale. Altri dicono che dopo alcune ore di osservazione, il concorrente sarebbe stato stato dimesso con la raccomandazione di riposare e di evitare attività fisiche intense per alcuni giorni. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza all’interno della casa del Grande Fratello, soprattutto durante le attività ludiche.





Si è spaccato la testa, al GF arriva l’ambulanza: concorrente in ospedale

La produzione ha tuttivia assicurato che verranno adottate misure aggiuntive per garantire l’incolumità dei concorrenti, evitando situazioni potenzialmente pericolose. Ma chi si è fatto male? Parliamo di Maxime Mbanda, nato a Roma il 10 aprile 1993. Per chi non lo sapesse è un noto rugbista italiano, terza linea del Colorno e membro della nazionale italiana. La sua partecipazione al Grande Fratello ha suscitato interesse sia tra gli appassionati di rugby che tra i telespettatori del reality, curiosi di conoscere meglio la sua personalità al di fuori del campo da gioco.

Maxime è entrato nella Casa del Grande Fratello il 16 dicembre 2024, insieme ad altre personalità di spicco come Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Fin dai primi giorni, ha mostrato un carattere deciso e una forte determinazione, qualità che lo hanno contraddistinto anche nella sua carriera sportiva. All’interno della Casa, Maxime ha instaurato rapporti significativi con diversi concorrenti.

Dicono sia stato ricoverato in ospedale e fatto uscire dopo una piccola commozione celebrale. Speriamo bene, ora deve stare tranquillo un po' <3 — Anna Mobene (@annamobenesi) February 3, 2025

Maxime racconta ad alcuni inquilini dei suoi genitori e di come si sono conosciuti ♥️ #GrandeFratello pic.twitter.com/lHTg7NytIV — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 22, 2025

Un episodio rilevante riguarda una conversazione con Mariavittoria Minghetti, durante la quale quest’ultima ha voluto chiarire eventuali fraintendimenti, rassicurando Maxime e incoraggiandolo a partecipare attivamente alle attività comuni. Insomma, in poco tempo Maxime è riuscito ad integrarsi alla grande, se adesso dovesse uscire per problemi di salute dopo la botta, sarebbe un peccato vero.

>> “Ora lo abbiamo scoperto”. Grande Fratello, scoppia il caso su Lorenzo dopo le ultime segnalazioni