“Nuove segnalazioni su Lorenzo Spolverato”. Una vera e propria bomba scuote il Grande Fratello e il suo protagonista. Il fotomodello milanese si ritrova nuovamente al centro di una controversia al di fuori della Casa, una vicenda che, a quanto pare, potrebbe avere sviluppi nei prossimi giorni, con brutte conseguenze per lui. Il tutto avviene in un momento particolarmente delicato per Lollo all’interno del reality show.

Lorenzo, infatti, è reduce da una forte crisi scoppiata in puntata: durante la diretta, si è alzato improvvisamente dal divano e si è rifugiato in un angolo del giardino. Nel corso della fuga, avrebbe anche lanciato in aria una sedia della cucina. La situazione si è poi calmata grazie all’intervento del conduttore. Tuttavia, il modello rischia di compromettere anche la sua relazione con la ballerina Shaila Gatta, che ha dichiarato di essere stanca della sua ossessione per il gioco. Ora, la notizia emersa al di fuori della Casa potrebbe infliggergli il colpo di grazia.

“Ora lo abbiamo scoperto”. Grande Fratello, scoppia il caso su Lorenzo dopo le ultime segnalazioni

A lanciare l’indiscrezione sui social è stato Biagio D’Anelli, noto influencer ed esperto di reality show, lo stesso che in passato aveva parlato del presunto legame tra Lorenzo e un guru della moda. Questa volta, però, la questione riguarda il passato del concorrente. D’Anelli ha sollevato prima alcuni dubbi: “Come può un ragazzo che per quattro blocchi televisivi e cinque puntate ha dichiarato di aver subito violenza psicologica, praticare bullismo sugli altri concorrenti? E come può, dopo aver pianto in diretta raccontando le sue sofferenze, non dimostrare un minimo di sensibilità verso i suoi compagni di avventura, ma anzi cercare di manipolarli affinché la pensino come lui?”

L’influencer ha poi aggiunto: “Lui ha raccontato che vedeva picchiare la gente in giardino, che in famiglia non arrivavano a fine mese e che veniva bullizzato a scuola. Ma nella scorsa puntata ha lanciato una sedia, ha cercato di circuire gli altri concorrenti e ha esercitato violenza psicologica su un’altra donna”, ha detto D’Anelli riferendosi a Helena Prestes.

Infine, D’Anelli ha concluso con una riflessione: “Mi viene da pensare che le voci siano vere. Ricevo segnalazioni via e-mail secondo cui quanto detto da Lorenzo sul suo passato sarebbe falso. Spero non sia così, perché prima o poi il vaso di Pandora verrà scoperchiato”.

Il pubblico del reality conosce bene il passato di Spolverato, a cui sono stati dedicati diversi blocchi nelle puntate. Lo stesso Alfonso Signorini ha interrogato più volte il modello, portandolo a raccontare i presunti momenti difficili vissuti in gioventù: “Ho commesso tanti errori e fatto soffrire diverse persone”, aveva confessato Lorenzo. Aveva poi parlato delle difficoltà economiche della sua famiglia: “Non avevamo neanche i soldi per comprare la crema di nocciole”, spiegando che a tavola si mangiavano soprattutto uova strapazzate. Anche tra gli utenti social, però, c’è chi dubita della veridicità dei suoi racconti. Alcuni li ritengono esagerati, sollevando ulteriori perplessità sul concorrente del reality. Al momento però nessuno ha fornito ancora prove del contrario.